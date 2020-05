Flavio Cattaneo, marito di Sabrina Ferilli / Lei: “incapace nel corteggiamento”

Pubblicità

Flavio Cattaneo è diventato il marito di Sabrina Ferilli nel 2011. La coppia si avvia dunque verso il decimo anno di nozze; dieci anni sono trascorsi da quella giornata parigina, dove i due si sono sposati in gran segreto, mantenendo i paparazzi e gli occhi indiscreti lontani dalla loro relazione. L’attrice romana aveva descritto la sua dolce metà come una personalità molto forte e solida, in un certo senso simile a lei. “Non ci sono stati ne’ fiori ne’ regali fra noi due. La vera seduzione in un rapporto paritario, come il nostro, e’ il rispetto delle promesse”, l’ammissione della Ferilli in una interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera. Un rapporto maturo, piuttosto razione, basato sulla stabilità. “Di lui mi hanno colpito la pazienza ferma, il carattere forte, la sua incapacità a corteggiarmi. Non ci sono stati ne’ fiori ne’ regali fra noi due“, ha continuato Sabrina al settimanale Gente.

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli, la privacy ad ogni costo

Benché Sabrina Ferilli sia un personaggio molto popolare, il suo rapporto con Flavio Cattaneo resta lontano dal palcoscenico. Di comune accordo lei e il marito hanno deciso di proteggere il matrimonio dai rumors del gossip, tenendo spente le luci dei riflettori. Flavio Cattaneo ha lavorato in Rai come Direttore Generale, ma è anche finito al centro delle polemiche in passato, per via di uno stipendio faraonico riscosso dopo detto addio Telecom Italia e al ruolo di AD.



