Flavio Cattaneo, marito di Sabrina Ferilli/ Quel retroscena sul primo incontro…

La loro è una storia d’amore importante, solida che preferisce stare lontana dai riflettori. D’altronde se Sabrina Ferilli è un’attrice affermata e famoso volto televisivo, suo marito Flavio Cattaneo opera in un settore ben diverso da quello dello spettacolo. Dirigente d’azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano, Cattaneo è il vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori. Non tutti però sanno come è avvenuto il primo incontro tra la Ferilli e colui che sarebbe poi diventato nel 2011 suo marito. L’attrice venne scelta per il ruolo della grande cantante Dalida, interpretata poi sul piccolo schermo nel 2005. In quegli anni Flavio Cattaneo era Direttore Generale della Rai e fu proprio sul set che i due si incontrarono per la prima volta.

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli: vita di coppia top secret!

A quanto pare, tra Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo quell’incontro iniziarono infatti a frequentarsi. La nascita di questo amore e i conseguenti anni insieme sono però stati tenuti lontani dal gossip. Infatti anche le nozze tra i due sono state celebrate in grandissimo segreto e con pochi intimi a Parigi. La difficoltà di vederli insieme in pubblico ha portato di tanto in tanto a credere che la coppia stesse vivendo un momento di crisi, ipotesi sempre smentita e spiegata dal desiderio di una totale privacy.



