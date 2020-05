Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ “Ci diamo stabilità a vicenda”

Pubblicità

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli, ma anche imprenditore di successo e vicepresidente di Ntv. Un amore importante quello tra Catteano e la bellissima attrice romana che torna in tv come giudice di Amici Speciali. Reduce dal grandissimo successo come giurata popolare di “Tu si que vales” la Ferilli si gode un momento davvero felice sia in ambito professionale e che privato. La sua relazione con il vicepresidente di Ntv procede a gonfie vele come ha precisato la stessa attrice alla stampa: “la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”. Flavio e Sabrina sono più innamorati che mai nonostante all’inizio di questa relazione in tanti credevano sarebbe durata poco; i due, invece, hanno smentito qualsiasi previsione negativa della stampa convolando anche a nozze nel 2011. Un matrimonio intimo e privato che la coppia ha voluto celebrare a Parigi, la città dell’amore. “Nell’età matura conosci meglio te stesso e cosa stai cercando” – ha detto la Ferilli parlando della relazione con Catteneo – “quindi una storia nasce su una sintonia più profonda”. Parlando poi di cosa l’abbia conquistata ha detto: “di lui mi hanno colpito la pazienza ferma, il carattere forte, la sua incapacità a corteggiarmi. Non ci sono stati ne’ fiori ne’ regali fra noi due. La vera seduzione in un rapporto paritario, come il nostro, e’ il rispetto delle promesse”.

Flavio Cattaneo tra Coronavirus e crisi economica

Imprenditore, ma anche vicepresidente di Ntv, Flavio Cattaneo come tutti sta guardando con estrema attenzione alla situazione economica del nostro Paese e dell’Europa stravolta dall’emergenza sanitaria Coronavirus. Intervistato da Il Sole 24 Ore l’imprenditore ha detto: “oggi per le imprese la priorita’ e’ la cassa, d’accordo. Ma da subito non possiamo ignorare i problemi di sostenibilita’ che dovranno affrontare nella lunga Fase 2 che le vedra’ costrette a operare in perdita”. Per Cattaneo, infatti, è fondamentale supportare le aziende, ma ance puntare sugli investimenti in modo da poter spaziare in vari settori che dovranno ripartire. “La sfida è provare a giocare in attacco e non solo in difesa. Più che a nazionalizzare badiamo alla crescita e allo sviluppo: il punto non e’ controllare le aziende ma farle girare” – ha sottolineato l’imprenditore che chiede allo Stato un maggiore investimento: “serve una spinta per il futuro. C’e’ bisogno di Pil, e per ogni euro speso si deve pensare allo sviluppo che e’ in grado di generare. In quest’ottica anche partite come quella di Alitalia potrebbero diventare un’opportunità”. Infine parlando della NTV, azienda di cui è vicepresidente, dice: “se penso ai nostri dipendenti dico buona, perchè abbiamo pensato subito alla loro salute e non abbiamo avuto alcun caso di contagio. Abbiamo anche anticipato la Cig e i premi aziendali, abbiamo rinunciato ai dividendi e ridotto i compensi ai vertici”. Non mancano però le preoccupazioni: “se guardo al volume dei ricavi vedo una cifra che mi fa impallidire: -99,7%. Ma quello che mi preoccupa è il dopo. Impedire lo spostamento tra regioni significa bloccare l’alta velocità. E bloccare l’alta velocità significa inchiodare l’Italia”



