Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ “Crisi economica? Non finisce col lockdown”

Pubblicità

“Da punto di vista economico la crisi c’è, è evidente. I numeri parlano chiaro e lo faranno sempre di più nei prossimi mesi. Sicuramente le cose saranno gravi dal punto di vista economico”. A parlare è Flavio Cattaneo, noto manager oltre che marito dell’attrice Sabrina Ferilli, ospite a diMartedì su La7. Si analizza in particolare la crisi economica che ne consegue e ne conseguirà nei prossimi mesi dal lockdown imposto in Italia dalla pandemia di Coronavirus e quella prospettata è una situazione alquanto allarmante. “Non finisce con il lockdown il problema che avremo della crisi economica, – continua Cattaneo – perché poi ci sarà una ripresa, col distanziamento sociale e con le paure […] quindi calo dei consumi. E tutto questo avrà ripercussioni che noi avremo nel corso dei prossimi mesi”.

Pubblicità

Flavio Cattaneo sulla crisi economica: “Bisogna ripartire!”

L’analisi di Flavio Cattaneo sulle conseguenze economica della pandemia a diMartedì continua. “Finita una pandemia ne può iniziare un’altra. – ammette l’imprenditore – Dobbiamo perciò porti un imperativo: ripartire.” Ma in che modo lo si può fare? “Bisogna reintegrare almeno parte delle perdite, e parlo dei piccoli imprenditori”, dichiara Cattaneo, che aggiunge “La crisi per fortuna non è soltanto una crisi italiana ma è mondiale.. il debito che noi aumenteremo, aumenterà anche per gli altri. Il problema non è fare il debito, ma spendere bene quei soldi”. Cattaneo infatti arriva alla conclusione: “Se i soldi li spendiamo male, oltre a fare il debito non abbiamo neanche più il tessuto produttivo!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA