Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ “È un uomo forte, ci siamo dati stabilità”

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli: i due si sono sposati in gran segreto a Parigi nel 2011 e da allora vivono il loro amore a Roma, in maniera molto riservata. L’uomo che ha rubato il cuore all’attrice è un imprenditore e dirigente, nato a Rho nel 1963. La sua carriera, dopo la laurea in Architettura al Politecnico di Milano ed un master in Finanza, è iniziata nel mondo dell’edilizia, sulla scia del padre, ma presto il settore di riferimento è cambiato.

Dopo avere alcune cariche dirigenziali presso Fiera Milano e Aem, nel 2003 è stato nominato Direttore Generale della Rai. Dal 2005 fino al 2014 ha ricoperto la carica di AD presso Terna SpA, prima di entrare nel Consiglio d’Amministrazione di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA e di Generali Assicurazioni. Nel 2016 stato nominato nuovo AD di Telecom Italia. Un incarico durato un solo anno e culminato con una buonuscita di ben 25 milioni di euro. Dopo di ciò il ritorno nell’azienda Italo, di cui è tuttora vicepresidente. Lo scorso anno ha fondato Italbus. In passato ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli: una storia d’amore e privacy

Flavio Cattaneo, oltre che un imprenditore e dirigente, è anche il marito di Sabrina Ferilli. Per entrambi si tratta del secondo matrimonio. Lui era sposato con Cristina Goi, da cui ha avuto due figli. Lei invece con Andrea Perone. È proprio nel 2005, nel periodo della separazione, che la coppia si è conosciuta e subito innamorata. Il matrimonio, in forma intima, è stato celebrato il 29 gennaio 2011 e a distanza di oltre dieci anni procede a gonfie vele.

“Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”. A dire queste parole sull’imprenditore qualche anno fa è stata proprio la moglie Sabrina Ferilli nel corso di una intervista al Corriere della Sera.

