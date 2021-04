Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ “Figli? Non mi sono mai sentita di farli..”

Riservato, mai sopra le righe e sempre pacato, queste sono le doti di Flavio Cattaneo che hanno conquistato Sabrina Ferilli. All’epoca del loro primo incontro lei era sul set di Dalida, era il 2005, ed entrambi venivano fuori da situazioni sentimentali poco felici. L’attrice nel 2003 aveva chiuso il suo primo matrimonio con Andrea Perone dopo il tradimento con la showgirl Sara Varone mentre Flavio Cattaneo stava dimenticando la fine del matrimonio con Cristina Goi, la donna che le ha regalato i suoi due figli. I due si sono curati a vicenda le ferite “donandosi stabilità” e dopo un fidanzamento segreto, fatto di piccole cose e grandi gesti, hanno deciso di sposarsi in gran segreto a Parigi ormai dieci anni fa. Da allora non si sono mai lasciati soprattutto grazie al loro rapporto intimo ed esclusivo che ha tenuto fuori la stampa e il gossip. Ma chi è l’uomo che ha conquistato la bella attrice sistemando e curando le sue ferite d’amore?

Flavio Cattaneo ha “dato stabilità” a Sabrina Ferilli dopo un periodo duro

Classe 1963, Flavio Cattaneo è nato a Rho ed è un volto noto dell’imprenditoria italiana ma anche della tv visto che ha avuto modo di tenere le fila della Rai per un certo periodo favorendo la fusione con Rai Holding. Dopo aver conseguito la laurea architettura al Politecnico di Milano, si è specializzato in finanza e direzione aziendale presso l’Università Bocconi di Milano sbarcando all’Ente Fiera Milano e poi alla direzione generale della Rai. Arrivò poi il ruolo di amministratore delegato di Terna e di Telecom Italia e poi la vicepresidenza di Italo. Sabrina Ferilli non parla spesso di loro e di lui nelle sue interviste ma ha avuto modo di spiegare il suo “dietro le quinte” confidando: “quando si supera lo stato adolescenziale la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda anche se non ho mai voluto avere dei figli, lui mi ha capita”.

