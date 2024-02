Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ L’attrice: “provincia ci ha unito, abbiamo valori e passioni simili”

Flavio Cattaneo marito Sabrina Ferilli: il primo incontro in Rai nel 2005

Flavio Cattaneo, non è solo il marito di Sabrina Ferilli, ma anche dirigente d’azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano. Dopo la fine del matrimonio con la prima moglie Cristina Goi, madre dei suoi due figli, l’imprenditore conosce nel 2005 la bellissima e simpaticissima Sabrina Ferilli. E’ l’ultimo anno del suo mandato come direttore generale della Rai quando incontra l’attrice romana e tra i due scatta la scintilla. Alcuni anni dopo, per la precisione nel 2011, si sposano a Parigi. Un amore che è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella vita dell’attrice e conduttrice reduce dalla separazione con il marito Andrea Perone.

Proprio la Ferilli dalle pagine del Corriere della Sera ha parlato così del compagno e marito: “Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”. Una storia che hanno cercato di vivere sempre in segreto per evitare il clamore mediatico e l’occhio del gossip. Basti pensare che anche il matrimonio a Parigi è stato celebrato in gran segreto anche se nel 2013 è il settimanale Oggi a scoprire le pubblicazioni del loro matrimonio.

Il segreto di Sabrina Ferilli e del marito Flavio Cattaneo: “mai portarsi il lavoro a casa”

Ma cosa ha unito Sabrina Ferilli e il marito Flavio Cattaneo? Dalle pagine del settimanale Oggi, l’attrice ha confessato: “io sono nata a Roma ma ho vissuto poi a Fiano Romano. Forse proprio arrivare dalla provincia ci ha unito, abbiamo valori e passioni simili”. Poi Sabrina Ferilli gli riserva parole di grande stima per il marito Flavio Cattaneo: “È una persona intelligentissima e di cuore, abbiamo 850 interessi che ci legano, la lettura, la politica, il cinema, insomma le cose importanti che fanno la coppia”. L’attrice ha poi aggiunto che tra di loro c’è un piccolo segreto: mai portarsi il lavoro a casa. ”

“Capita di stare per dei periodi da soli, per i nostri rispettivi impegni, ma se siamo a Roma, si torna a casa e parliamo di quello che è successo, che sia di politica interna o estera, ci vediamo un bel film, incontriamo gli amici. Siamo molto uniti, ci siamo incontrati dopo i quarant’anni, ognuno rispetta l’altro” – ha detto l’attrice. Ricordiamo che il marito di Sabrina Ferilli, Flavio Cattaneo, è un manager di successo, ma anche un dirigente d’azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano vice presidente non esecutivo di Italo, il servizio ferroviario, oltre che fondatore di Itabus e membro del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali.











