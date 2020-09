Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ “Le cose sono andate come dovevano andare”

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli, ma anche uno dei top manager ed imprenditori più importanti del nostro Paese. L’ex amministratore delegato di Italo si è legato sentimentalmente alla bellissima attrice romana da circa 10 anni. Un amore importante quello tra Flavio e Sabrina che ha portato la coppia a sposarsi in gran segreto nel 2011 a Parigi. Una cerimonia intima e privata celebrata nella città dell’amore che i due hanno tenuto a lungo nascosta, visto che la notizia del matrimonio è saltata fuori solo nel 2014. Una scelta condivisibile quella della coppia che ha sempre preferito stare lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo ricercando discrezioni e riservatezza nonostante entrambi siano due personaggi di grande successo. Sabrina Ferilli è una delle attrici più richieste, ma anche conduttrice ed opinionista di diversi programmi di successo come “Amici” e “Tu si Que Vales”, Cattaneo, invece, è un dirigente d’azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori.

Sabrina Ferilli: “Flavio Cattaneo è una persona ferma, solida e forte”

Nonostante il grande amore però Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli, al momento, non hanno ancora allargato la famiglia. La coppia è sposata da nove anni, ma ad oggi nessuna cicogna ha bussato alla loro porta. Come mai? In una vecchia intervista la Ferilli ha parlato per la prima volta di figli e del perchè non siano ancora arrivati: “ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”. Anche se i figli non sono arrivati, Sabrina e Flavio sono sempre più innamorati come ha più volte sottolineato l’attrice: “quando si supera lo stato adolescenziale la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”.



