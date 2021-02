Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ Lei: “ci siamo dati stabilità a vicenda”

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli, l’attrice romana che torna protagonista in tv con “L’amore strappato”. Un grande amore quello che lega la giurata popolare di Tu si Que Vales al dirigente d’azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori. Sin dal primo incontro tra i due è scattato qualcosa di speciale che li ha portati a conoscersi, frequentarsi fino all’innamoramento. Alcuni anni dopo poi il lieto evento: la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi lontani da occhi indiscreti e soprattutto lontani dal clamore mediatico. Una scelta che conferma la volontà della coppia di vivere il proprio amore ben lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. Durante il matrimonio celebrato nella città di Parigi, la coppia ha condiviso questa grandissima gioia con pochissime persone tra cui i figli di Flavio Cattaneo nati dal precedente matrimonio con Cristina Goi.

Sabrina Ferilli: “Flavio Cattaneo è una persona ferma, solida e forte”

L’amore tra Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli prosegue a gonfie vele, anche se la coppia non ha ancora allargato la famiglia. Come mai? A precisarlo è stata proprio l’attrice che in occasione di una intervista rilasciata alla stampa ha ammesso: “ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”. Anche se la coppia non ha figli, il loro amore è sempre più forte e bello come ha sottolineato la Ferilli: “quando si supera lo stato adolescenziale la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”.



