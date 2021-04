Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ Lei: “Figli? Ho provato ad adottare, ma…”

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli, la bellissima attrice romana. Un grande amore quello che lega il dirigente d’azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori all’attrice romana che nel 2011 hanno deciso di convolare a nozze in gran segreto a Parigi. Da undici anni Flavio e Sabrina sono marito e moglie e sono innamorati come il primo giorno. Un amore che cercano di difendere dal clamore mediatico che più volte si è concentrato su di loro, in particolare sulla possibilità o meno di avere dei figli. Un tema molto delicato su cui si è espressa proprio l’attrice rivelando di aver provato la strada dell’adozione: “ho provato ad adottare, l’affetto materno si può anche distribuire a chi ne ha bisogno…”. Un tema molto complesso su cui la Ferilli ha aggiunto: “il discorso che faccio sulla maternità è una rivendicazione dei diritti di una persona e, quindi, di una donna. Un discorso tutto femminile, una battaglia che voglio combattere prima con l’affido, che persino da noi si può fare come single, e poi con l’adozione, con la speranza che possano cambiare determinate cose. Siccome paghiamo le tasse, come quasi in nessun altro Paese, mi piacerebbe che da parte dello Stato ci fosse anche più attenzione verso alcuni diritti dei cittadini”.

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo: undici anni d’amore

Il percorso è stato davvero impervio e alla fine Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo non ci sono riusciti. “Ci ho provato, ma non ho avuto fortuna” ha precisato Sabrina che ha concluso dicendo – “alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non me la sono presa. Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo”. Al suo fianco c’è sempre stato Flavio Cattaneo, l’uomo che le ha cambiato la vita e che ha descritto come “una persona ferma, solida e forte, siamo anche simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”. Il dirigente d’azienda dopo una carriera importante nel settore immobiliare sul finire degli anni ’80 si è dedicato al lavoro di imprenditore diventando nel 2003 direttore generale della RAI. Successivamente è entrato nel consiglio di amministrazione di Italo che è il Nuovo Trasporto Viaggiatori. Prima di Sabrina Ferilli, il dirigente è stato sposato con Cristina Goi, madre dei suoi due figli.

