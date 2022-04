Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ Lei: “Incapace a corteggiarmi, ma paziente”

FLAVIO CATTANEO E SABRINA FERILLI COME SI SONO CONOSCIUTI?

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli, volto decisamente amato della nostra televisione e del nostro cinema. Una storia d’amore, la loro, nata dopo la fine del matrimonio dell’attrice con Andrea Perone, terminato in maniera a dir poco burrascosa nel 2003. Soltanto due anni più tardi, sul set della serie televisiva “Dalida” del 2005, Ferilli e Cattaneo si sono conosciuti e, giorno dopo giorno, hanno affrontato un processo di innamoramento che li ha dapprima portati a fare coppia nella vita quotidiana, sino allo sbocciare dei fiori d’arancio nel 2011, con le nozze celebrate in gran segreto a Parigi il 29 gennaio 2011.

Sabrina Ferilli, chi è, carriera e vita privata/ La svolta della carriera avviene…

Come commentò all’epoca la stessa Sabrina Ferilli ai microfoni del settimanale “Gente”, “di Flavio Cattaneo mi hanno colpito la pazienza ferma, il carattere forte, la sua incapacità a corteggiarmi. Non ci sono stati né fiori, né regali fra noi due. La vera seduzione in un rapporto paritario, come il nostro, è il rispetto delle promesse”.

Sabrina Ferilli, protagonista de "Il sesso degli angeli"/ "Mai rinunciare per amore"

SABRINA FERILLI E L’AMORE CON FLAVIO CATTANEO: “SIAMO MOLTO SIMILI”

Oggi, Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo vivono felici a Roma e conducono un’esistenza molto riservata, tenendosi alla larga dai riflettori del gossip, desiderosi di vedere rispettata la loro sfera privata. Al “Corriere della Sera”, la stessa Ferilli poco prima di sposarsi dichiarò: “Io penso che quando si supera lo stato adolescenziale, la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”.

Flavio Cattaneo marito Sabrina Ferilli/ Lei "Ci diamo stabilità a vicenda, simili e…"

E dire che gli scettici circa il loro matrimonio non mancavano e anche la stessa Sabrina Ferilli non avrebbe probabilmente scommesso a occhi chiusi sulla sua storia con Flavio Cattaneo: “Non credo molto alle relazioni che nascono quando si è giovani e poi durano sino alla morte – aveva commentato –. Se succede, è un miracolo. Nell’età matura conosci meglio te stesso e cosa stai cercando, quindi una storia nasce su una sintonia più profonda. Sempre se si è tagliati per la vita a due, perché non è detto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA