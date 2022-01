Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ Lei: “non mi sono sentita di fare figli”

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli: dall’incontro al grande amore. La coppia è felicemente sposata, ma non hanno mai deciso di allargare la famiglia. Il motivo? A rivelarlo è stata proprio la bellissima attrice romana durante un’intervista rilasciata alla stampa: “ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”. La mancanza di un figlio non ha mai minato la bellissima storia d’amore tra i due; un amore che è sempre più forte come ha precisato l’attrice: “quando si supera lo stato adolescenziale la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”.

Flavio Cattaneo e l’attrice Sabrina Ferilli si amano alla follia da più di dieci anni. Anche se un figlio non è arrivato, la coppia vive la propria storia d’amore alla luce del sole.

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli: perchè non hanno figli?

“Non me la sono mai sentita di fare figli”. Con queste parole Sabrina Ferilli ha affrontato il delicatissimo argomento “maternità” parlando della sua vita di donna e moglie di Flavio Cattaneo. Una decisione che l’attrice ha vissuto con serenità, anzi ha rivelato di aver cercato di adottarne uno seguendo anche i consigli della sua grandissima amica Maria De Filippi. Nonostante la volontà di adottare un figlio, Sabrina e Flavia non ci sono riusciti: “tuttavia non abbiamo avuto mai fortuna in questo. Ho preferito accettare questo destino, le cose dovevano andare così, evidentemente.

Non ne ho fatto una malattia o un malessere di vita, né tantomeno mi interessa fare paragoni con altre donne”.

Non è dato sapere come mai l’adozione di Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo non sia andata a buon fine, anche se la coppia è ancora in tempo per riprovarci!

