Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ “Niente figli per noi, nemmeno l’adozione..”

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli, la popolare attrice che oggi sarà protagonista (in replica) di una lunga intervista a Verissimo. I due stanno insieme ormai da oltre dieci anni ed è stato proprio grazie all’imprenditore e al suo grande amore, che la Ferilli è riuscita a trovare la fiducia e la felicità dopo il tradimento del primo marito, Andrea Perone. I due si sono sposati in gran segreto proprio nel 2011 a Parigi e adesso vive nella bella casa al centro di Roma dell’attrice, lontano dai riflettori e dai clamori del gossip.

Lei sempre impegnata in tv e sul set, lui dirigente d’azienda, dirigente pubblico e vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori, ha conseguito la laurea in architettura al Politecnico di Milano e ha poi perfezionato gli studi in finanza e direzione aziendale presso l’Università Bocconi di Milano.

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli “non abbiamo avuto figli ma tanta stabilità”

Classe 1963, Flavio Cattaneo è arrivato nella vita di Sabrina Ferilli qualche tempo fa la fine del primo suo primo matrimonio e dopo la tempesta del gossip. Arrivato in punta di piedi ha saputo ritagliarsi un posto al fianco dell’attrice che però ha ammesso che il loro grande amore deve bastarle visto che non ha avuto figli: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”. I due alla fine hanno scelto di non avere dei figli ma quello che si sono dati in questi anni è sicuramente la ‘stabilità’ e la ‘solidità’ cosa che entrambi cercavano. Cosa le sentiremo raccontare di lui oggi a Verissimo?

