Chi sono i genitori di Flavio Cobolli? Il talentuoso tennista riceve sempre il sostegno della sua famiglia, il padre Stefano è anche il suo coach.

Flavio Cobolli nei giorni scorsi si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, un traguardo importantissimo che lo ha reso davvero orgoglioso e felice. Lui stesso ha fatto sapere che voleva giocare queste partite da quando ha iniziato a giocare a tennis ed è per questo che è un momento che non potrà mai dimenticare. Lo rende davvero felice il pensiero che giocherà in uno dei principali campi di Wimbledon, l’unica cosa a cui pensa adesso sono i quarti di finale.

Come sempre il giovane e talentuoso tennista ha potuto contara sul sostegno della sua famiglia, in più occasioni ci ha tenuto a precisare quanto sia importante questo per lui. Ogni vittoria l’ha sempre dedicata ai suoi cari, l’ultimo grande traguardo che ha raggiunto ha fatto emozionare sia il padre che il fratello Guglielmo, entrambi non hanno trattenuto le lacrime in tribuna mentre si abbracciavano.

Chi sono i genitori di Flavio Cobolli? Il padre Stefano è il suo allenatore

Flavio Cobolli ha un rapporto speciale con la sua famiglia, chi sono i suoi genitori? La madre si chiama Francesca ed è sempre pronta a manifestargli il suo supporto, sul suo conto però non si sa praticamente nulla. Più noto è invece il padre, Stedano, che da anni è anche il suo coach. Anche lui infatti fa parte del mondo del tennis, da giovane giocava a livello Challenger ma ha deciso di ritirarsi per diventare allenatore.

Stefano Cobolli non è sempre stato l’allenatore di suo figlio, dopo l’ultima vittoria il tennista ha fatto sapere che il padre lo ha sempre lasciato libero di scegliere. Quando giovava a tennis al circolo Parioli con Magnelli e Bobo Meneschincheri non ha mai interferito. Il loro rapporto professionale è iniziato quando Cobolli Senior ha aperto l’accademia a Bel Poggio e lui ha deciso di trasferirsi lì con lui. In passato non è stato sempre facile gestire il loro rapporto personale/lavorativo, col tempo però hanno trovato in equilibrio. I due hanno infatti detto che in casa non parlano di tennis, le cose che succedono in campo restano lì, anche quando litigano.

