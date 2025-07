I primi scossoni emotivi non si fanno attendere nell’edizione 2025 di Temptation Island, e a finire sotto i riflettori è la coppia formata da Denise e Marco. Durante la seconda puntata, trasmessa giovedì 10 luglio, la situazione tra i due ha preso una piega inaspettata quando Denise ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più al single Flavio, provocando una reazione furibonda da parte del fidanzato. Ma come andrà a finire? Ecco il parere di chi, di solito, ne sa di gossip.

Flavio Ubirti, 24 anni, ex calciatore e oggi modello, è uno dei tentatori più chiacchierati del villaggio dei single. Tra lui e Denise è scattata subito una certa complicità, che è andata intensificandosi giorno dopo giorno. A far esplodere il malumore di Marco è stato un video mostrato durante il falò dei fidanzati, in cui Flavio confida a Denise di averla scelta fin dall’inizio: “E’ un bel ragazzo ma non è quello: a 24 anni ha il piano A, il piano B è ordinato, questo ragazzo ha 550000 qualità, quello che mi sarebbe piaciuto che avesse Marco come qualità, lui a 24 anni stava per locali a stappare bottiglie”.

Un commento che, seppur leggero, è bastato a far saltare i nervi a Marco. Durante il falò, il ragazzo è apparso visibilmente scosso, non aspettandosi un comportamento del genere da lei: “Non voglio un facile” si è fatto scappare. Come andrà a finire? O, meglio, com’è andata? Ricordiamo infatti che le puntate sono registrate, quindi potrebbe già esserci qualcuno che sa come si sia evoluta la situazione.

Flavio e Denise insieme dopo Temptation Island?

La partecipazione al programma da parte di Denise era nata proprio dall’esigenza di mettere alla prova la loro relazione, segnata da incomprensioni e insoddisfazioni. Dopo quattro anni insieme e una convivenza complessa, la ragazza aveva espresso più volte dubbi sulla maturità del compagno, lamentando una mancanza di dialogo profondo e di attenzioni.

L’intesa con Flavio, dunque, sembra aver colmato quel vuoto. In una delle conversazioni più significative, Denise gli confida di preferirlo, in diverse qualità, al suo attuale compagno. Marco, guardando i video, non riesce a contenere la frustrazione, sentendosi tradito.

Ma, allora, verrebbe da dirsi: Flavio e Denise stanno insieme ora che (per loro) Temptation island è già finita? Ecco cosa ci dice chi, di solito, sbaglia raramente sui temi di gossip: Lorenzo Pugnaloni. Rispondendo alla domanda di un utente che lo segue (tra i tanti) su Instagram, ha scritto in una storia: “Non è uscito dal programma insieme a Denise… posso solo dirvi questo ora”. La domanda chiedeva anche se Flavio possa essere un tronista di Uomini e Donne. Ecco la risposta di Pugnaloni: “Per il trono è sicuramente un papabile candidato”. Non resta, allora, che seguire tutte le puntate di Temptation Island.