Flavio Ferro, chi è il fratello di Tiziano Ferro/ “L’ho visto nascere e crescere”

Chi è Flavio Ferro, il fratello di Tiziano Ferro

Flavio Ferro è il fratello di Tiziano Ferro e tra i due c’è una discreta somiglianza. Classe 1991, Flavio è nato e cresciuto a Latina e proprio come il fratello maggiore ha una passione per la musiva visto che suona la batteria. In passato, infatti, è stato anche tra i musicisti del tour del fratello e due anni fa l’ha raggiunto al Festival di Sanremo 2020 dove Ferro era super ospite. Tra i due c’è un bellissimo rapporto. Nel 2009 ha fondato il gruppo musicale The Tremble. Con Tiziano Ferro ci sono 11 anni di differenza, ma nonostante i due sono molto legati e vivono un rapporto quasi simbiotico.

La conferma arriva dalla canzone “Mio fratello”, contenuta nell’album “Accetto miracoli”, che Tiziano ha dedicato all’amato fratello per cui ha una predilezione speciale. “L’ho visto nascere, l’ho visto crescere, quindi c’è stato un atteggiamento da genitore all’inizio». Poi il rapporto si è “equilibrato” – ha detto proprio Tiziano.

Tiziano Ferro e il rapporto con il fratello Flavio Ferro

Tiziano Ferro e Flavio Ferro sono legatissimi. Anche se tra i due intercorrono 11 anni di differenza, tra i due c’è un bellissimo rapporto. Proprio il cantautore di Latina parlando del fratello ha confessato: “è chiaro che un gap di anni così grande fra due fratelli non rende semplice l’avvicinamento. Però io l’ho visto nascere, l’ho visto crescere, quindi c’è stato un atteggiamento da genitore all’inizio, perché lui chiaramente mi ha sempre ascoltato come grande punto di riferimento, magari mentre i miei genitori lo sgridavano e lui tendeva a non ascoltarli se lo sgridavo io ascoltava un po’ di più”.

Oggi per fortuna le cose sono cambiate come ha precisato Tiziano rivelando: “adesso ormai il rapporto è paritario, anzi sono io quello più piccolo, lui ha la patente, la fidanzata, io invece ancora sconclusionato .. “.











