Flavio Ferro, chi è il fratello Tiziano Ferro/ Lui: “non abbiamo mai litigato”

Flavio Ferro è il fratello di Tiziano Ferro. I due hanno un bellissimo rapporto anche se hanno diversi anni di differenza tra di loro. Proprio il cantautore di Latina, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato del fratello rivelando: “abbiamo 11 anni di differenza. Quando ho scoperto che mamma era incinta sono stato il bambino più felice del mondo, non pensavo sarebbe arrivato. Quando è nato, avevo le palpitazioni. Non ci credevo. Ce lo hanno fatto vedere, tutti dicevano ‘che bello’ e io invece pensavo fosse orrendo. Ero senza parole. Mi chiedevo perchè nessuno lo dicesse, che falsi. Poi pensai ‘non importa se sei brutto, ti amo comunque da morire’. Ora è un bellissimo uomo”.

A sorpresa anche il fratello Flavio ha rilasciato un breve video messaggio all’amato fratello raccontando: “non abbiamo mai litigato” e facendo felice Tiziano che ha detto “è timidissimo, è un evento storico vederlo in televisione”.

Flavio Ferro è diventato anche zio di due bellissimi nipoti Margherita e Andreas, i figli di Tiziano Ferro e del marito Victor Allen. Una grandissima emozione per lui che ha raccontato: “mi è esploso il cuore. Non immaginavo mi facesse questo effetto vederlo papà. È indescrivibile”. Anche il fratello Tiziano ha raccontato: “è stato meraviglioso vedere come ha reagito quando è venuto a Los Angeles. Sapevo che la bimba lo avrebbe conquistato. Dopo un paio di giorni ho detto ‘adesso lo frego’. L’avevo in braccio e chiesi: “Dov’è lo zio Flavio?”, lei lo ha indicato. Lì è morto. Poi è dovuto andar via. La bambina per una settimana lo ha cercato”.

Ma chi è il fratello di Tiziano Ferro? Tralasciando una certa somiglianza, Flavio è nato e cresciuto a Latina e con il fratello condivide la passione per la musica. E’ un batterista e ha collaborato e lavorato anche con il fratello che l’ha voluto sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2020. Non solo, nel 2009 ha fondato il gruppo musicale The Tremble.

