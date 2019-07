FLAVIO INSINNA/ “Affari tuoi? Non mi sono ancora perdonato” (Una voce per Padre Pio)

Flavio Insinna conduce “Una voce per padre Pio“, l’evento televisivo dedicato al frate trasmesso venerdì 5 luglio 2019 in prima serata su Rai1. Tutto pronto per la ventesima edizione dell’evento trasmesso dal sagrato della Chiesa Sacra Famiglia di Pietrelcina che vedrà alternarsi sul palcoscenico grandi nomi dello spettacolo e della musica. Da Al Bano e Romina Power a Lina Sastri, da Lino Banfi a Roberto Vecchioni, da Anna Tatangelo a Red Canzian. E ancora: Stefania Sandrelli, Gloria Guida, Michele Placido e Gabriele Cirilli. Tutti insieme appassionatamente per celebrare i primi vent’anni di questo speciale evento dedicato al frate proclamato santo nel 2002. Insinna torna così in tv dopo il commovente appello fatto sui social per la lotta contro le malattie del sangue. Un appello che ha commosso tutti i suoi follower e non solo.

Flavio Insinna ricorda Fabrizio Frizzo: “non mi ha mai giudicato”

La stagione 2018/2019 si è conclusa nel migliore dei modi per Flavio Insinna reduce dal grandissimo successo de “L’Eredità”, il game show pre-serale di Raiuno. Una conduzione inizialmente sofferta quella di Flavio che lo scorso anno ha dovuto prendere il timone del programma dopo la morte di Fabrizio Frizzi. “Sarebbe stato diverso se Fabrizio fosse andato sulla luna, o a presentare Sanremo, o in qualunque altra rete a condurre un nuovo programma. Mi avrebbe detto ‘Flavio, occupatene tu’. Ma così, purtroppo, non è stato” racconta dalla pagine di Vanity Fair il conduttore che durante i funerali ha voluto omaggiare l’amico e collega con un brano. “Lo avevo letto per lui in una serata di solidarietà che facevamo ogni anno per l’ospedale ma non ho mai pensato avrei dovuta rileggere in una circostanza del genere. È stata una decisione della famiglia e così ho fatto” precisa Insinna che parlando di Frizzi ha solo parole di grande stima ed affetto: “era un uomo meraviglioso, che non mi ha mai giudicato”.

Flavio Insinna: “Affari tuoi? Non mi sono ancora perdonato”

Il conduttore di Raiuno ancora oggi però non si è perdonato di una cosa: quei terribili fuorionda portati alla luce da Striscia La Notizia che tanto clamore mediatico hanno generato. “Non mi sono ancora perdonato” racconta a Vanity Fail parlando della sua esperienza ad “Affari Tuoi”. Insinna è consapevole che ancora oggi in tanti pensino ancora male di lui: “capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo. Se non ho trovato la serenità io stesso per primo non capisco perché debbano trovarla gli altri rispetto a quello che ho fatto”. Da quanto questa vicenda è uscita allo scoperto, Flavio Insinna si interroga ogni giorno su quanto successo: “se non facciamo sconti agli altri è giusto non farli neanche a noi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA