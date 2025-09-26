Adriana RIccio è la fidanzata di Flavio Insinna concorrente Tale e quale show. I due hanno 11 anni di differenza e si sono conosciuti durante Affari Tuoi.

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna, uno dei concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show 2025, storico programma Rai che andrà in onda in prima serata venerdi 26 Settembre 2025. C’è grande curiosità per il ritorno in Rai del noto conduttore che nella sua vita privata vive felicemente con Adriana Riccio, andiamo a vedere chi è.

Adriana Riccio nasce in Veneto, a Mirano, nel 1976 ed ha 11 anni in meno rispetto a Flavio Insinna che quest’anno ha compiuto da qualche mese 60 anni. I due si sono incontrati negli studi di Affari Tuoi dove Adriana era una delle concorrenti e che in una puntata portò a casa ben 36 mila euro ma anche un’importante conoscenza.

I due hanno cosi iniziato a conoscersi sebbene sempre nel più riservato riserbo. Qualche quotidiano postò foto di loro due mano nella mano ma fino a qualche tempo dopo l’uomo ha sempre mantenuto una discreta privacy. Per quel che riguarda Adriana sappiamo che è un’insegnante di taekwondo ma non si conosce molto del suo privato.

Tale e Quale Show 2025, Flavio Insinna e il suo legame improvviso con Adriana Riccio

Nel corso di un’intervista Flavio Insinna ha parlato della sua partner Adriana Riccio ed è apparso davvero molto innamorato, ha rilasciato dichiarazioni ben chiare a riguardo: “Non sono all’altezza di Adriana e non lo sarà mai, ma vorrei che almeno parte del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei solo essere una parte che prende e basta”.

I due sono molto legati ma Adriana non tiene a far parte del mondo dello spettacolo ed anzi tende a esserne il più lontano possibile. I due non hanno figli ma hanno due cani a cui sono molto legati, Minni e Lola. A proposito nel corso di un’intervista a Vanity Fair l’uomo ha chiarito in maniera simpatica:

“Vivo in una sorta di zoo, c’è anche il cane della mia compagna e lei ha adottato sia me che lui” ha scherzato l’uomo sogghignando. E poi c’è la tartaruga della mia famiglia, ha 60 anni ed ha visto crescere tutti noi, sia me che mia sorella. Nella mia vita ho avuto cani, gatti, conigli e persino cornacchie”, ha svelato l’uomo.