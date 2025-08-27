Flavio Insinna deluso: ecco perché Famiglie d'Italia è stato cancellato, flop negli ascolti: brutta batosta prima di Tale e Quale Show

Brutta batosta per Flavio Insinna, il suo programma su La7 Famiglie D’Italia chiude prima del previsto. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore attraverso il suo profilo X in cui non ha nascosto tutto il suo dispiacere e l’amarezza per questa situazione aggiungendo anche i motivi della chiusura. Nel suo post Insinna ha anche voluto ringraziare tutta la sua squadra con la quale si è trovato benissimo dal direttore di rete ai singoli concorrenti che ne hanno preso parte.

Scendendo nei dettaglio, nelle scorse ore con un post su X Insinna ha concluso l’edizione del suoi game show su La7 ringraziando tutti coloro che gli hanno dato questa possibilità, da La7 agli autori, dai collaboratori fino ai concorrenti veri protagonisti del programma. E subito ha confermato non senza amarezza quanto già trapelato nei giorni scorsi: “Purtroppo, parlo a titolo personale, il programma non avrà una seconda stagione.” E dunque è ufficiale, il game show di La 7 chiude e non ci sarà una seconda edizione a settembre, i rumor dei giorni scorsi trovano conferma nelle dichiarazioni del diretto interessato.



Sempre attraverso il suo profilo X, Flavio ha anche rivelato perché Famiglia D’Italia è stato cancellato, il quiz di La7. Il motivo principale sono gli ascolti flop: “Purtroppo non siamo riusciti a fare ascolti alti e mi dispiace perché ce l’abbiamo messa tutta. Veramente.” Il messaggio di Flavio asciutto e sincero in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti di dispiacere e delusione. Il game show merita forse una seconda possibilità ma nel frattempo il Insinna si può consolare pensando a Tale e Quale Show, a settembre, infatti sarà nel talent di Carlo Conti di imitazioni in coppia con Gabriele Cirilli e sicuramente ne vedremo delle belle!