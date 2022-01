Flavio Insinna/ “Don Matteo? Un regalo per me giocare sul set con Nino Frassica”

Flavio Insinna sarà uno dei quattro giurati de Il Cantante Mascherato ed oggi ospite di Da noi a ruota libera con Milly Carlucci e Francesca Fialdini. Il conduttore si è detto prontissimo e molto emozionato all’idea di approdare nella nuova edizione a partire dal prossimo 11 febbraio su Rai1. Il 2022 per Flavio Insinna si prospetta un anno particolarmente impegnativo sul piano lavorativo. Tornerà anche da Colonnello in Don Matteo: “E’ un regalo per me ritrovare Nino Frassica e poter giocare con lui sul set”, ha commentato. “Quella è vita e non lavoro”, ha aggiunto, “Accogliere Raoul Bova e tutta la squadra di Don Mattao”.

Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ "Da lei non vorrei solo prendere..."

In una nuova fiction interpreterà un medico, il dottor Antonio Maglio, ovvero colui che ha scardinato i concetti della disabilità e che dato un forte impulso alle Paralimpiadi. “Ricostruendo la mia vita insieme a mia madre, il dottor Antonio Maglio lo avevo incontrato da piccolo”, ha spiegato, “mai avrei pensato che un giorno indegnamente avrei vestito i suoi panni”.

Flavio Insinna/ “Non voglio figli, sarei assente e non sarei all'altezza dei miei”

Flavio Insinna ed il libro “Il gatto del Papa”

Continua poi per Flavio Insinna la sua bellissima avventura a L’Eredità. Inoltre si è dedicato anche alla scrittura con “Il gatto del Papa”, una favola su un gatto parlante che chiacchiera con il Santo Padre. Adesso proprio il suo libro sta andando molto bene. Tutti gli introiti delle vendite saranno destinati ad Emergency: “Il dottor Strada ci ha lasciato una strada. Non sei un medico? Non puoi curare? Allora aiuta gli altri”, ha commentato Insinna. All’inizio del libro cita proprio Gino Strada e Papa Francesco.

Flavio è un grandissimo amante degli animali: con la compagna ha due cani. Il conduttore ha tuttavia lanciato un messaggio importante: “Il cane non è un peluche. E’ un viaggio bellissimo, d’amore”. “E’ un libro per tutti”, ha aggiunto parlando della favola scritta.

Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna/ "Mi dà una forza che non riesco a definire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA