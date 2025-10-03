Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi: nella seconda puntata di Tale e Quale Show provano a ripetersi

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Domenico Modugno nella seconda puntata di Tale e Quale Show. Dopo aver strappato applausi all’esordio, classificandosi al terzo posto, Flavio e Gabriele ci riprovano ancora una volta nel secondo appuntamento del programma di Carlo Conti, nella speranza di centrare nuovamente il podio. Con Lucio Corsi e Pavarotti, infatti, i due hanno ottenuto un ottimo punteggio che ha permesso loro di classificarsi in terza posizione, a pari merito con Samuele Cavallo che invece ha interpretato Olly. Dunque i due concorrenti, che in realtà inizialmente sembravano la coppia “simpatica” dell’edizione, sono partiti piuttosto bene, conquistando i voti della giuria che ha premiato la loro esibizione.

Oggi per loro ci sarà una nuova prova, tutt’altro che semplice: dopo Lucio Corsi e Pavarotti, per loro ci sarà l’imitazione di Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. Visti i due artisti da dover interpretare, è molto probabile che la canzone in questione per la puntata di questa sera sia “Meraviglioso”, scritta e interpretata proprio da Modugno e poi nuovamente incisa da Sangiorgi, con grande successo.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi: “Esibizione meravigliosa”

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno convinto nei panni di Lucio Corsi e Luciano Pavarotti, tanto da ottenere la terza posizione a pari merito con Cavallo. La giuria ma non solo: anche il web, dopo la prova dei due, è esploso, con applausi e commenti entusiastici. “Che meraviglia, ho pianto” ha scritto un utente sul web. “Bravissimi, partiva per voler essere una goliardata, ma ne è uscita un’esibizione molto poetica” si legge in un altro commento.

“Pensavo finisse in caciara e invece è stata un’esibizione molto piacevole” hanno scritto ancora. “Bravissimi. Siete riusciti a centrare l’obiettivo di far diventare reale l’impossibile. Comunque molto bella come esibizione” si legge ancora. I due, dunque, hanno convinto e sperano di fare lo stesso.