Chi dovranno imitare stasera Flavio Insinna e Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show 2025? Nientemeno che il mostro di Frankenstein e Mercoledì Addams

Anche e soprattutto in un programma come Tale e Quale Show 2025 ci deve essere la quota simpatia. Ovvero quel concorrente (o più di uno) che è chiamato solo per far ridere, senza doversi impegnare poi molto nella parte vocale, perché tanto il suo obiettivo è quello appunto di divertire. In molti avrebbero voluto Flavio Insinna in solitaria e invece lo hanno affiancato a Gabriele Cirilli, che per anni è stato il jolly del programma, facendogli fare delle missioni impossibili.

Nella puntata di stasera la coppia di amici sarà chiamata a imitare nessun artista in particolare, ma due personaggi di fantasia che si sposano perfettamente con la giornata di Halloween che tanto va di moda: si sta parlando di Frankenstein e Mercoledì Addams.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show 2025: imitazione perfetta per Halloween?

Sono proprio gli outsider di Tale e Quale Show 2025. Di chi si sta parlando? Ma di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che nelle puntate scorse hanno avuto modo di imitare Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi e poi ancora Tommy Cash e Fiorella Mannoia, Lucio Corsi e Luciano Pavarotti. Stasera, perfetti per Halloween, dovranno calarsi nei panni del mostro di Frankenstein e Mercoledì, la figlia della famiglia Addams, tornata in auge grazie a una omonima serie su una nota piattaforma di streaming.

La coppia saprà sorprendere e divertire? Sicuramente non impensieriranno nessuno perché visto come stanno messi in classifica non c’è pericolo che possano vincere. D’altronde la loro missione è quella di divertire quanto più possoibile il pubblico di Rai1.