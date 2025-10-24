Flavio Insinna e Gabriele Cirilli diventano Piero Pelù e Edoardo Bennato a Tale e Quale Show 2025

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli uniscono le forze ancora una volta a Tale e Quale Show e si apprestano a dare vita a un altro duetto incredibile, questa volta saranno Piero Pelù ed Edoardo Bennato, coppie artistiche mai esistite ma che su intuizione di Carlo Conti sono state cucite addosso ai due allievi del compianto maestro Gigi Proietti, capace di regalare delle grandi qualità a due dei suoi pupilli. E dopo la puntata scorsa nella quale Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si sono classificati penultimi con il duetto impossibile, quello tra Renato Carosone e Rocco Hunt, i due romani sono pronti a riprovarci e a dimostrare che la puntata scorsa è stata un’incidente di percorso dopo le ottime figure delle prime settimane.

II duetto di settimana scorsa si è rivelato fin troppo surreale per la coppia, anche se non sono mancati gli applausi in particolare per Flavio Insinna: “E’ stato fantastico come al suo solito. Cirilli fa morire dal ridere come sempre”, “Coppia insolita ma che sta sorprendendo con delle imitazioni sempre complicate” si legge tra i commenti spuntati sul web.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli preparano un duo italiano a Tale e Quale Show

L’imitazione in programma questa sera a Tale e Quale Show di Carlo Conti sarà invece decisamente più realistica e dall’animo rock. Piero Pelù e Edoardo Bennato potrebbero essere due personaggi a fare al caso di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Vedremo come saranno accolti dai telespettatori che hanno mostrato sempre grande affetto nei confronti dei due allievi di Gigi Proietti nel format di Rai1, dopo averli visti imitare anche Tommy Cash e Fiorella Mannoia, insomma, non hanno fatto mancare proprio niente ai telespettatori nell’arco delle scorse settimane su Rai1.

