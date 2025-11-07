Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Proietti-Villa: i due, che tanto hanno fatto bene a Tale e Quale Show, sperano nel podio

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Proietti-Villa a Tale e Quale Show: ultima prestazione per convincere ancora

Sono tante le sorprese dell’edizione di Tale e Quale Show che sta per concludersi ma tra queste ci sono senza dubbio Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che alla vigilia forse per tanti erano pensati come la coppia prevista per fare show, per mettere allegria, ma così non è stato. I due, infatti, sono stati dalla prima puntata alla penultima impeccabili e anche quando hanno commesso dei piccoli passi falsi, con prove magari non all’altezza, hanno sempre dato il massimo, lasciando a bocca aperta il pubblico e anche la giuria, che li ha premiati con punteggi molto buoni.

Nella penultima puntata del programma di Carlo Conti, i due sono arrivati primi con 57 punti, a pari merito con Samuele Cavallo. I due hanno vestito i panni di Frankestein e Mercoledì Addams esibendosi sulle note di “Puttin’ on the ritz / Bloody Mary“, stupendo i giudici, che hanno premiato la loro esibizione con un punteggio molto alto. Oggi i due, in occasione dell’ultima puntata, sono chiamati ad un’altra prova non semplice. Questa sabato, infatti, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Proietti-Villa a Tale e Quale Show.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Proietti-Villa a Tale e Quale Show: dove possono arrivare?

Nella puntata di questa sera a Tale e Quale Show, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Proietti-Villa. Nei panni del grande Gigi Proietti, tra l’altro loro maestro, e di Claudio Villa, avranno la possibilità di convincere ancora una volta la giuria, dopo aver già stupito nelle puntate passate. Ma dove possono arrivare i due? Nella classifica generale, i due attori e comici sono quarti con 287 punti. Davanti a loro troviamo Tony Maiello, Pamela Petrarolo e Samuele Cavallo. I due puntano al podio anche se raggiungerlo non sarà affatto semplice, ma chissà.