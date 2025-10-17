Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Renato Carosone e Rocco Hunt a Tale e Quale Show: i due concorrenti cercano ancora una conferma

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Renato Carosone e Rocco Hunt nella quarta puntata del programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show. I due concorrenti, fino a questo momento non hanno deluso, anzi. Cirilli, contrariamente a ogni aspettativa, quest’anno si sta dimostrando un concorrente davvero ostico e i punteggi lo stanno dimostrando.

In coppia con Flavio Insinna sembra funzionare alla perfezione, o quasi. Come dicevamo, nella quarta puntata di Tale e Quale Show i due interpreteranno Renato Carosone e Rocco Hunt: non è chiaro quale sia la canzone che gli autori hanno scelto per loro. Lo scopriremo, infatti, solamente questa sera.

Prima di goderci però la loro esibizione, andiamo a vedere come sono andate le puntate precedenti per Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Come dicevamo, i due concorrenti stanno stupendo, facendo meglio del previsto. All’esordio, nei panni di Luciano Pavarotti e Lucio Corsi, Flavio e Gabriele sono arrivati al quarto posto.

Nella seconda puntata, invece, terzo posto con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. Anche nella terza puntata dello show, i due sono arrivati terzi, dietro solamente a Samuele Cavallo e Maryna. Nei panni di Tommy Cash e Fiorella Mannoia, dunque, Flavio e Gabriele sono arrivati sul podio per la seconda puntata consecutiva.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Renato Carosone e Rocco Hunt a Tale e Quale Show: sarà ancora podio?

Un quarto posto e poi due terzi posti consecutivi per Flavio Insinna e Gabriele Cirilli che oggi imitano Renato Carosone e Rocco Hunt. I due concorrenti se la stanno cavando bene nelle varie assegnazioni date dagli autori e anche oggi sono pronti a stupire, cercando di raggiungere anche in questa puntata il podio. Riusciranno anche oggi a stupire i giudici? Loro sono pronti a il pubblico è dalla loro parte, desideroso di vederli ancora una volta all’opera.

