Flavio Insinna e Gabriele Cirilli strappano applausi a Tale e Quale Show 2025

Nuova sfida per Flavio Insinna e Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show 2025. La strana coppia è pronta ad indossare i panni di Tommy Cash e Fiorella Mannoia nella terza puntata del reality, dopo aver agganciato il podio la scorsa settimana. Nel precedente appuntamento con Carlo Conti, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno fatto un figurone con l’imitazione di Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, con il brano “Meraviglioso”. Grazie a questa performance hanno totalizzato la bellezza di cinquantatré punti, conquistando pubblico e giuria e dimostrando che il loro duo, considerato da molti “coppia materasso” può davvero sorprendere.

Questa sera, venerdì 10 ottobre, la coppia si trasformerà in Tommy Cash e Fiorella Mannoia, una sfida sulla carta molto difficile, ma non impossibile. C’è la volontà di raggiungere lo stesso punteggio della puntata precedente e di guardare con decisione all’alta classifica.

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna pronti ad una nuova trasformazione a Tale e quale Show con Cash e Mannoia

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna hanno lasciato di sasso il pubblico di Tale e Quale Show. Chi pensava che questo duo fosse uno dei concorrenti meno competitivi si è dovuto ricredere. E l’obiettivo dei due showman è non solo divertirsi e far divertire, ma anche creare un po’ di trambusto ai piani alti della classifica. Ci riusciranno?

Dopo una settimana intensa di prove, tra mimica, allenamento vocale e studio delle performance, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli sono pronti a tornare sul palco di Raiuno. Molti appassionati li indicano già come possibile sorpresa di questa edizione, anche se naturalmente è ancora troppo presto per fare previsioni definitive.