Flavio Insinna/ “Figli? Non è successo, tra un po’ divento direttamente nonno”

Domani, a partire dalle ore 18.45, torna su Rai 1 L’Eredità e Flavio Insinna scalda i motori: il conduttore è stato ospite a Vieni da me, parlando della nuova stagione ma non solo. «La scorsa è stata una stagione straordinaria, ma da domani è un altro giorno, una nuova sfida», le parole dell’artista, che non ha voluto svelare altro sul game show. Una canzone di Renato Rascel ha aperto il dialogo con Caterina Balivo sulla famiglia e sul fatto che non ha figli: «Non è un cappotto, che si esce e si compra: non è successo, sono successe tante altre cose…». Ironizzando poco dopo: «Un altro po’ faccio il salto e divento direttamente nonno». Poi è il turno di I will survive: «Un brano importante nella storia della nostra famiglia perché un giorno mi sono presentato a casa e ho detto che avrei fatto il dj. E’ diventato un lavoro per me: mi chiamavano a compleanni, feste e matrimoni e facevo il dj. Ho ancora il giradischi a casa, tutta l’apparecchiatura di quando facevo il dj all’età di 16 anni. Muovevo anche una piccola economia: non avendo la macchina, pagavo una persona e mi dava una persona. Mio padre si è chiuso a piangere nel suo studio per due anni (ndr): diceva a mia madre che avevano un figlio “cassettaro”».

FLAVIO INSINNA E IL RUOLO DELLA SORELLA VALENTIA

La sorella Valentina è stata molto importante per Flavio Insinna, come sottolineato poco dopo: «Non mi hanno preso all’Accademia d’arte drammatica, mi sono chiuso nel mio dolore leopardiano nella casa al mare. Mia sorella ha deciso di aiutarmi e mi ha iscritto ad una scuola di teatro: quella scuola mi ha aperto un mondo, ho ricominciato a leggere e dopo due anni sono entrato nella scuola di Gigi Proietti. Da soli non facciamo niente, ci vuole sempre una sorella o un fratello che ti dà una mano». Poi, una battuta sulla sua adolescenza e suoi rientri a casa a tarda notte: «L’incontro imbarazzante era con papà: mi guardava sulla porta e non parlava neanche. Io capisco, le famiglie vorrebbero per i figli il meglio: è la cosa più difficile al mondo, manuali per essere genitori non ne esistono. C’è da proteggere e c’è da dire molti no, serve anche il coraggio di provare a capire di cosa vuole fare».

