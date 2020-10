Flavio Insinna, il campione abbandona L’Eredità/ Perchè? “Motivi personali”

Flavio Insinna si è ritrovato da solo nell’ultima puntata de L’Eredità, il quiz show campione d’ascolti di Raiuno. A sorpresa il campione Andrea ha lasciato la trasmissione ed è toccato proprio al conduttore annunciare la cosa al pubblico. “Devo chiarire una cosa. Nicolò, che è un nuovo concorrente, stasera partirà come se fosse il campione perché Andrea ha dovuto salutarci” ha detto Insinna che però non ha chiarito i motivi che hanno spinto il campione in carica Andrea a lasciare il programma. Una cosa è certa: Andrea improvvisamene ha deciso di lasciare la trasmissione di Raiuno e Insinna dal canto suo ha potuto solo comunicare la notizia chiarendo poco dopo “lo ha fatto per motivi personali. Noi, ovviamente, gli mandiamo un saluto”. Poco dopo il conduttore de L’Eredità ha detto come mai, dopo l’abbandonato di Andrea, il titolo di campione in carica è passato a Nicolò: “il notaio, in presenza dei concorrenti, oggi ha estratto Nicolò, che inizia quindi la puntata come se fosse campione”.

L’Eredità: Flavio Insinna e il campione Carlo

In realtà ad arrivare al gioco finale della ghigliottina è stata Carlo, il nuovo campione in carica. “E’ uno strano corto circuito letterario questo, perchè la parola da te scritta si avvicina molto a quella che è la risposta corretta…” ha detto il conduttore sulla parola segreta da indovinare alla ghigliottina. Cinque gli indizi della puntata di oggi: forno, stazione spaziale, cielo, cappello e volta con il campione Carlo che ha provato come risposta la parola Arco. Nulla da fare, visto che Insinna poco dopo ha svelato la parola giusta della ghigliottina: ossia cupola. “Non mi odiare, stasera sei tu che conforti me” ha concluso il conduttore rivolgendosi a Carlo, il nuovo campione de L’Eredità, che non è riuscito a portare a casa il montepremi finale di di 35mila euro.



