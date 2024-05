Flavio Insinna lascia la Rai e passa a La7?/ L’indiscrezione di Dagospia: “Ha bussato alla porta con…”

Per Flavio Insinna pare sempre più plausibile la possibilità di una svolta professionale; il conduttore dovrebbe essere prossimo a lasciare la Rai per poi accasarsi alla corte di Urbano Cairo e dunque di La7. Questa l’ipotesi prospettata già alcune settimane fa da FqMagazine e ora riproposta con ulteriori dettagli dal portale Dagospia di Roberto D’Agostino. Stando a quanto racconta il portale, proprio nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’ufficialità di questo scenario di tele-mercato.

“L’ex conduttore de L’Eredità ha bussato alla porta di La7 accompagnato da un fan sfegatato nonché Gran Consigliori di Urbano Cairo; l’intramontabile Walter-Ego Veltroni. Che gli dedicò due paginate sul Corriere e ideò per Insinna ‘Dieci Cosa’, un fallimentare varietà in prima serata su Rai Uno…”. Questo quanto si legge su Dagospia – come riporta FqMagazine – a proposito del possibile addio di Flavio Insinna alla Rai per poi concretizzare il passaggio a La7.

Flavio Insinna, il passaggio a La7 si avvicina?

Come racconta il portale, già lo scorso anno le strade di La7 e Flavio Insinna potevano incrociarsi ma fu lo stesso conduttore a ‘declinare’. “Ho un senso di appartenenza per la Rai, non ho mai avuto l’esclusiva, non c’è bisogno: ci diamo la mano, mi fido… Ringrazio anche La7 che mi voleva ma andare a fare lo stesso gioco alle 7 di sera contro me stesso non fa per me”.

Qualcosa nel tempo pare però essere cambiato dato che, in un’intervista rilasciata di recente per Tag24 – come riporta Il Fatto Quotidiano – le considerazioni di Flavio Insinna erano già apparse più sibilline. “Io non ho mai avuto esclusive perché ho firmato i contratti quando c’era insieme un progetto bello… Che cosa farò in futuro? Possiamo andare, tornare… Credo che il mondo, come dire, abbia altri pensieri. Faremo”.

