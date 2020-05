Flavio Insinna/ L’attacco al governo in difesa dei lavoratori dello spettacolo (Da noi… a ruota libera)

Pubblicità

Flavio Insinna protagonista della puntata Da Noi a Ruota Libera. Ospite di Francesca Fialdini, il simpatico conduttore di casa Rai è pronto a raccontarsi in una intervista che si preannuncia molto interessante e divertente. Con il conduttore della tv pubblica si torna a parlare di lavoro, progetti personali e aneddoti del passato. Con l’inizio della fase 2, Flavio Insinna è tornato regolarmente alla conduzione delle puntate dello storico gioco preserale di Raiuno, L’Eredità. Un ritorno in grande stile per il cinquantaquattrenne romano, che ha riportato in gara i Campioni per devolvere le vincite in beneficenza alla Protezione Civile. Una missione benefica rappresentata da un volto rassicurante come quello di Flavio Insinna; ambasciatore migliore non poteva proprio esserci.

Flavio Insinna, l’appello per i lavoratori del mondo dello spettacolo

Flavio Insinna non dimentica i lavoratori del mondo dello spettacolo in questo periodo di crisi per l’emergenza Coronavirus. Nella puntata di oggi, con Francesco Fialdini, probabilmente ribadirà ancora il suo messaggio. Il conduttore di casa Rai, nei giorni scorsi, aveva manifestato vicinanza a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che si sono dovuto fermare per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Nello stesso periodo Flavio Insinna non è stato tenerissimo nei confronti del Governo, lanciando qualche stoccata velata verso l’attuale Esecutivo: “Se pensiamo che lo spettacolo non serva, allora rimettiamoci addosso le pelli, torniamo nelle caverne e accendiamo il fuoco con un bastoncino. Qui non si parla di noi privilegiati, ma di macchinisti, elettricisti, montatori…”, le sue parole.



