Flavio Insinna/ “Pensare di ‘tornare alla normalità’ non va bene…”

Flavio Insinna tra i concorrenti di “Top Dieci“, il nuovo programma condotto da Carlo Conti e trasmesso domenica 14 giugno 2020 in prima serata su Rai1. Tra gli ospiti ci sarà anche il conduttore de L’Eredità che, proprio in queste ore, è balzato nuovamente all’attenzione del pubblico per le parole di una signora che sui social ha rivelato di essere stata bloccata dal conduttore. Proprio così, Insinna ha bloccato una fan. Per quale motivo? La signora di mezza età, sempre tramite i social, avrebbe raccontato di essere stata bloccata dal popolare conduttore Rai dopo averlo criticato durante la diatriba mediatica scoppiata per via dei fuorionda di Striscia La Notizia. Come dimenticare la macchina del fango messa in atto dal programma di Antonio Ricci e le pesantissime critiche piovute sul conduttore diventato oggetto di messaggi di odio senza precedenti. A parte questo “blocco”, Insinna in questi giorni è dovuto anche scusarsi con i telespettatori durante una delle puntata de L’Eredità. Il motivo? La capitale di Israele visto che una concorrente alla domanda “qual è la capitale di Israele” ha risposto Tel Aviv con Insinna che l’ha corretta dicendo “Gerusalemme”. La risposta ha fatto scoppiare una vera e propria polemica sui social con il conduttore chiamato a fare una doverosa precisazione: “la domanda è da considerarsi nulla ai fini del gioco… Riteniamo di non dover entrare, noi che non ne abbiamo titolo, in una disputa così delicata e ci scusiamo per averla involontariamente evocata. Ci tenevamo davvero a fare questa precisazione. Con migliaia di domande che prepariamo per ogni edizione de L’Eredità ci si può trovare involontariamente al centro di una controversia“.

Flavio Insinna “non è normalità, ma magari per un minuto riesco a portarti da un’altra parte”

Intanto Flavio Insinna, come tanti altri personaggi televisivi, è tornato in onda con il suo programma anche se non è stato facile. Il conduttore, infatti, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “pensare di “tornare alla normalità” non va bene: non è certo come prima. Se siamo tutti con la mascherina in studio, a ranghi ridotti, senza pubblico, distanti, entrando e uscendo uno alla volta, non è normale. E come fai a dire a una famiglia che ha perso il nonno, il fratello, la madre, ti ridò la normalità? Ma certo che non posso. Forse però tornando con le nuove puntate l’espressione giusta è “regalare un minuto di libertà”. Nonostante sia consapevole di non essere tornato del tutto alla normalità e di avere ancora tanto dolore nel cuore, Insinna è contento di poter regalare un pò di spensieratezza al pubblico italiano: “non è normalità, ma magari per un minuto riesco a portarti da un’altra parte, un po’ più leggera, ti faccio uscire fuori da questo clima. Sa qual è per me il complimento più bello? “Mi fai tanta compagnia”. Ecco, se in questo periodo riusciamo a dare compagnia anche solo per qualche minuto, allora mi sento felice e capisco, ancora una volta, che grande privilegio sia poter aiutare qualcuno”.



