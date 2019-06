Flavio Insinna presenta Valentina/ Foto: “tanti auguri a mia sorella”

Flavio Insinna, sempre molto riservato, fa un’eccezione in occasione del compleanno della sorella. Dea vita privata del conduttore si sa davvero poco, ma sui social, è solito condividere anche aspetti più intimi della propria quotidianità e così ai followers che non l’hanno mai lasciato solo sostenendolo nelle diverse avventure professionali, ha deciso di presentare la sorella Valentina a cui ha fatto anche gli auguri. “Nella foto Valentina Insinna e il suo più grande ammiratore. Auguri Vale, my sister!!“, scrive il conduttore che riceve al posto della sorella gli auguri dei propri fans – “Che bella foto! Auguri”, ” Finalmente un post per Valentina! Mi fa tanto piacere! Buon compleanno”, “Bellissima foto, bellissimi voi.. Dai vostri sorrisi traspare l’amore che vi unisce…. Tantissimi auguri”, scrivono i followers.



Flavio Insinna tornerà all’Eredità?

Flavio Insinna sarà confermato dalla Rai come conduttore de L’Eredità? Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, è toccato proprio a Insinna raccogliere la sua eredità. Nonostante il difficile compito, l’attore e conduttore è riuscito a portare a casa la stagione conquistando il cuore dei telespettatori di Raiuno che hanno contribuito al successo ottenuto dallo storico game show del preserale di Raiuno. Al momento, del futuro professionale di Flavio Insinna non si sa ancora nulla, ma il pubblico gradirebbe il ritorno di Insinna che è considerato uno dei personaggi più preparati della televisione italiana. Flavio, dunque, a settembre, tornerà al timone dell’Eredità?





