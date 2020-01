Flavio Insinna/ Riconosce Orietta Berti, ma l’odio del web… (Cantante mascherato)

Flavio Insinna torna a sedere nella giuria de “Il Cantante Mascherato“, lo show di successo condotto da Milly Carlucci il venerdì in prima serata su Rai1. Una sfida in parte vinta quella della Carlucci che, durante la puntata del debutto, ha incollato alla televisione milioni di telespettatori battendo non solo la concorrenza del GF VIP, ma anche incuriosendo il pubblico da casa. La conferma arriva dai social dove sia il Cantante Mascherato che i rispettivi giudici sono stati tra i più commentati della serata. Per il conduttore de “L’Eredità” si tratta di una nuova importante occasione televisiva; un ruolo inedito quello di giudice che ricopre con Patty Pravo, Ilenia Pecorelli, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Durante la prima puntata il conduttore, insieme agli altri giudici, è chiamato a giudicare le performance dei concorrenti e a cercare di indovinare chi si nasconde dietro la maschera. Sul primo concorrente, Il Pavone, Insinna punta su Rossella Brescia, ma è il Mostro quello che lo convince di più che lui associa a Fausto Leali. Durante la prova della maschera dell’Angelo, il conduttore spara il nome di Tania Cagnotto, mentre fa divertire quando associa al Mastino Napoletano l’attore Claudi Amendola. Non sbaglia, invece, quando associa la maschera dell’Unicorno ad Orietta Berti visto che ci prende con il pubblico che urla “Bravo! Bravo!”.

Flavio Insinna a Il Cantante Mascherato: il web contro di lui

La presenza di Flavio Insinna nella giuria de “Il Cantante Mascherato” non è stata però molto condivisa dal pubblico dei social. Su Twitter, infatti, tantissimi sono contro di lui. “Sedate la Signora”??!! #FlavioInsinna ma come ti permetti, che sei da ricoverare!!!” scrive una utente, mentre un altro dice “camicia di forza subito per #FlavioInsinna please! #IlCantanteMascherato”. Ma non finisce qui, visto che un altro utente scrive “accendo la tivù. Vedo l’orrido #FlavioInsinna. Spengo la tivù. #IlCantanteMascherato”, ma il peggio dei commenti deve ancora arrivare leggendo quanto scritto da un utente “Partono i (finti) complimenti ai presenti (“Maestri”) da parte di #FlavioInsinna come fa con i concorrenti a #leredita. FALSO DI MER*A. Andate a vedere il video di ciò che fu capace di dire in un fuori onda ad una malcapitata concorrente. Anadava cacciato”. Parole forti quelle scritte contro il conduttore che, a distanza di anni, paga ancora lo scotto legato alla vicenda di Striscia La Notizia.

