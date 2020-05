Flavio Insinna/ “Sarà Un Eurovision in versione radiofonica” (Europe shine a light)

Pubblicità

Flavio Insinna è pronto a commentare per l’Italia la finale dell’Eurovision Song Contest 2020 che quest’anno si chiama “Europe shine a light – Accendiamo la musica” e verrà trasmessa sabato 16 aprile 2020 in prima serata su Raiuno. Con lui ci sarà ancora una volta Federico Russo per quella che si preannuncia un’edizione unica della kermesse canora europea. “Durante la serata ripercorreremo i momenti più divertenti ed emozionanti della nostra strada fin qui, una strada che passa per Stoccolma, Kiev e Tel Aviv” ha rivelato il conduttore de L’eredità durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha costretto l’organizzazione dell’evento musicale ad uno stravolgimento della serata visto che non ci sarà alcuna gara. A rivelare qualche dettaglio in più è stato proprio Flavio Insinna durante un’intervista rilasciata a Tiscali.it: “sarà Un Eurovision un po’ in versione radiofonica. Siamo sempre partiti e invece stavolta rimaniamo a Roma perché, lo sappiamo, c’è l’emergenza. E poi quest’anno non c’è la gara ma ben 41 Paesi che si esibiranno con versioni più corte delle varie canzoni. E soprattutto ci sarà un’Europa che accende la luce e spero che poi questa luce non si spenga. E che l’Europa sia davvero una comunità. Se vi va accendete una luce insieme a noi: mancheranno un po’ di lustrini e di esibizioni ma la musica ci salva e ci unisce. E speriamo che sia una partenza per un’Europa unita anche quando non canta”.

Flavio Insinna, il ritorno a L’Eredità

Flavio Insinna è pronto a commentare per l’Italia “Europe shine a light – Accendiamo la musica“, la versione rivisitata dell’Eurovision 2020 in onda sabato 16 maggio 2020 su Raiuno. La pandemia da Coronavirus ha rivoluzionato e stravolto le nostre vite, ma la musica si riconferma mezzo di unione e condivisione. In questo clima di paura e preoccupazione però Insinna è convinto che questo sia un piccolo passo verso la ricostruzione: “,a musica unisce sì, ma dopo, quando finisce l’ultima nota, possiamo essere una bella Europa unita anche nell’aiutarci e nel sostenerci? Mi piacerebbe che quel “shine” nel titolo sia proprio così: una scintilla per far “brillare” questa Europa anche nella solidarietà”. Un’edizione completamente diversa dell’Eurovision 2020 visto che non ci sarà alcuna competizione e nessun vincitore come sottolinea lo stesso conduttore: “non mi sembra il periodo adatto per parlare di gare e vincitori. Qui dovremmo vincere tutti insieme, uniti”. A rappresentare l’Italia ci sarà Diodato, vincitore di Sanremo 2020: “non l’ho ancora conosciuto, ma Antonio mi piace molto: così giovane eppure già così centrato. È una ragazzo intelligente e sensibile, e la sua canzone è bellissima”. Infine il conduttore ha commentato a Tv Sorrisi e Canzoni il suo ritorno in tv con L’Eredità: “si gioca per raccogliere fondi per la Protezione civile. Abbiamo chiamato ex campioni del programma e hanno accettato subito: c’è uno spirito bellissimo. Siamo tornati con le nuove puntate l’espressione giusta è “regalare un minuto di libertà”.