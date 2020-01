Flavio Insinna/ Scatenato: “Il Mastino è Alessandro Greco!” (Il cantante Mascherato)

Flavio Insinna torna per un’ultima volta nel ruolo di giudice nella finale de Il Cantante mascherato, lo show campione d’ascolti condotto da Milly Carlucci su Rai1. Finalmente questa settimana i telespettatori scopriranno le cinque identità nascoste dietro le cinque maschere rimaste ancora in gara. L’attenzione, diciamolo, è tutta sul Leone, una delle maschere più amate di questa prima edizione, ma anche sull’Angelo. Tante sono le ipotesi e i nomi papabili, ma solo durante la finale di venerdì 31 gennaio potremo scoprire chi si cela davvero dietro la maschera. Intanto durante la semifinale Insinna, come gli altri giudici, è stato chiamato a scegliere tra le sei maschere rimaste in gara. Per l’occasione sono state fatte delle sfide che hanno visto scontrarsi in gruppi da due le maschere rimaste in gara. La prima sfida è stata tra il Coniglio e il Mastino; il primo ha cantato “A mano a mano” con Insinna che ha commentato: “amo Rino Gaetano ed è stato un grande regalo. La mia attenzione è andata a un disco d’oro nella clip e a una gabbietta e non lo so, abbiamo degli indizi”.

Flavio Insinna a Il Cantante Mascherato punta sul Leone e l’Angelo

Poi è stata la volta del Mastino Napoletano che ha cantato “Come suena el Corazon” di Gigi D’Alessio con il conduttore de L’Eredità che ha detto: “dentro c’è Alessandro Greco e spiego gli indizi: la signora Greco è toscana, l’altra volta la bottiglia di vino era toscana. Lui è un grandissimo imitatore di Pino Daniele”. Chiamato a scegliere tra i due, Flavio Insinna ha votato per il Mastino. Poi è stata la volta della sfida tra l’Angelo e il Mostro. Nonostante il Mostro con “Shallow” di Bradley Cooper e Lady Gaga abbia emozionato tutti, Flavio ha scelto l’Angelo. Infine la sfida tra il Pavone e il Leone che ha visto il Leone vincere a mani basse e volare alla finale. Non sono mancati poi i commenti da parte del popolo di internet: c’è chi ha scritto “Milly che sta facendo di tutto per far sì che Flavio non vada troppo nello specifico per smascherare Alessandro Greco nel Mastino. Grande @insinnaflavio” e chi si è complimentato con il giudice twittando “#FlavioInsinna è uno che ragiona, e in questo momento anche #IleniaPastorelli #IlCantanteMascherato #Rai1”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA