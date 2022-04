Flavio Insinna: “Spese militare? Aumento una follia”/ “In tv per darmi da fare”

Dopo le sue esternazioni contro la guerra – nel dettaglio quella tra Russia e Ucraina – arrivate in diretta a L’Eredità, programma che conduce con successo, Flavio Insinna torna a parlare di quanto detto su Rai 1. Non sono mancate infatti le polemiche a seguo delle sue esternazioni. A Oggi, il conduttore ha spiegato: “Dico quello che penso anche in televisione perché non abdico alla mia identità. La libertà non è gratis, lo so. Se un giorno le mie parole porteranno a delle conseguenze, le affronterò”. La sua rabbia è stata suscitata soprattutto all’aumento delle spese militari: “È più forte di me, non posso vedere la parola “risparmio” e non dire che tutti i governi hanno sempre tagliato per prima cosa sanità, scuola e lavoro… Non sono contro questo o quel partito, sono contro la guerra e contro l’ingiustizia sociale”.

Insinna spiega di sentire una sorta di dovere nello schierarsi, nel metterci la faccia e prendere posizione contro le ingiustizie: “Ho la consapevolezza di essere fortunato e sento il dovere di darmi da fare in prima persona. Non ho alcun senso di colpa, lo faccio solo perché è giusto e perché dà un senso che mi piace alla mia esistenza”.

“Tornassi indietro? Farei il medico”: parla Flavio Insinna

Come conduttore e attore, Flavio Insinna ha avuto un enorme e meritato successo. Sul piccolo schermo, il romano è diventato un vero e proprio volto iconico prima di Don Matteo (con un suo grande ritorno in questa stagione) e poi del programma L’Eredità, che è tornato a condurre dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Eppure, tornando indietro, Insinna farebbe altro nella vita. Come rivelato a Oggi: “Se tornassi indietro farei il medico. Forse la mia idealizzazione della medicina racchiude il solito cruccio: sento che avrei potuto fare di più per gli altri con indosso il camice… Avevo anche superato il Test per Medicina ma sono agofobico. Mio padre ci aveva provato ad aiutarmi ma è più forte di me. Se c’è da fare un prelievo di sangue scappo via”.

L’attore ha infine parlato della donna con la quale condivide la propria vita: “La mia compagna, Adriana, è un’altra fortuna. Vediamo le cose fondamentali della vita nello stesso modo e condividiamo le stesse battaglie. Non è solo una compagna di viaggio, è una compagna di salite e di discese, quando c’è il sole e quando piove”.











