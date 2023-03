Flavio Manzoni: “La Ferrari è senza tempo, dev’essere bella sempre”/ “La Purosangue…”

Flavio Manzoni: “La mia Ferrari preferita? La 330 P3/P4”

Flavio Manzoni, Senior President del Design Ferrari, ha parlato sulle pagine di Welt Am Sonntag del brand, partendo proprio dal concetto di bellezza: “Quando lavoriamo al design di una nuova Ferrari, per me e il mio team all’inizio si tratta solo di bellezza. Per soddisfare i più alti standard estetici, indipendentemente da altri obiettivi come il successo economico e le cifre di vendita. Dopotutto, anche una bella macchina è arte“.

Parlando di Ferrari storiche, il designer va dritto sulla sua preferita: “Ci sono molti modelli. Ma ce n’è uno che amo davvero perché incarna il perfetto compromesso tra prestazioni ed estetica, il 330 P3/P4. Questa vettura ha un linguaggio di design sensuale, potente e bello. Se si considera che in realtà è stata progettata per il successo in gara – e quindi principalmente per le prestazioni – allora è tanto più sorprendente che le persone della Ferrari, che all’epoca martellavano la lamiera per modellare, siano riuscite a creare un’auto del genere, una scultura“.

“Così ho cominciato la mia carriera”

La Ferrari e il suo lavoro fanno parte della cultura pop americana, come sottolinea il Welt Am Sonntag, ma Flavio Manzoni, designer della casa di auto, rivela onestamente di non pensare all’influenza che il suo lavoro possa avere: “Sogniamo di creare qualcosa che sia bello, affascinante e attraente, ma allo stesso tempo autoesplicativo. Una Ferrari deve essere qualcosa di senza tempo ed essere ancora bella tra 30, 40, 50 anni. Ecco perché ho bisogno di una consapevolezza storica per il mio compito”. La carriera del designer della Ferrari è cominciata dal basso: “Mio ​​zio conosceva un giornalista che lavorava per “AutoSprint” e gli ho chiesto consiglio. Cosa devo studiare meglio per diventare un car designer? Mi ha consigliato di studiare architettura e successivamente di specializzarmi in design automobilistico. Ed è esattamente quello che ho fatto”.

Tra le sfide più avvincenti affrontare da Manzoni c’è la Ferrari Purosangue: “Quando il progetto era nuovo, non volevamo disegnare un SUV, ma prima di tutto una Ferrari. La Purosangue è forse la Ferrari che tutti desideravano: la Ferrari perfetta per guidare tutti i giorni con la famiglia e gli amici. Per il Purosangue volevamo più spazio interno, maggiore versatilità, un nuovo sistema di imbarco, quattro posti. Progettare un’auto che offra molto spazio all’interno, ma che non si veda dall’esterno. Un’auto che si presenta come snella, atletica e muscolosa. Quando pensi a un SUV, lo immagini come una scatola molto grande, pesante e statica. Il Purosangue è una scultura aerodinamica. È molto diverso da un SUV. Mi sono innamorato di questo progetto. È stata un’opportunità unica per creare una Ferrari come mai prima d’ora”.













