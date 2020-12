Flavio Montrucchio e Alessia Mancini/ Amore lungo 20 anni, da stasera insieme in tv

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini si preparano a prendere parte in coppia per la prima volta ad un programma televisivo ma non come ospiti o concorrenti bensì come conduttori. Ebbene sì, dopo venti anni passati insieme, 17 dei quali da marito e moglie, Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio saranno al timone di “Junior Bake Off Italia” su Real time a partire da questa sera. Un’emozione che ai due coniugi mancava un po’ tanto che la stessa ex letterina a Diva e Donna ha spiegato: “E’ la prima volta che lavoriamo insieme ma abbiamo avuto un periodo di rodaggio molto lungo. 17 anni di matrimonio e due figli grandicelli, quindi l’esperienza con i bambini non manca. Abbiamo cercato di portare un po’ di spensieratezza, di dare ai piccoli pasticceri la parte di coccola e di affetto facendo un po’ il loro papà e la loro mamma”.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini a Junior Bake Off Italia

La loro storia d’amore si avvia verso i 20 anni insieme e questo è un po’ regalo che la coppia si è fatto adesso che i figli Mya e Orlando sono ormai grandicelli, un regalo che arriva a rendere ancora più bello un rapporto bellissimo di cui i due continuano a dirsi felici con l’augurio che la loro felicità possa durate per sempre. Ma come sarà la loro conduzione? Flavio Montrucchio e Alessia Mancini promettono che saranno come a casa e se lui sarà più ironico e combinaguai, lei sarà più precisetta e pronta a bacchettare anche il marito che borbotta e si lamenta un po’ quando viene ripreso. I due promettono scintille, ci saranno davvero? Lo scopriremo solo questa sera intanto i due non giocano “in solitaria” e questo è già una marcia in più.



