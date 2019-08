FLAVIO MONTRUCCHIO/ “Primo appuntamento con Alessia Mancini? Ho fatto centro subito!”

Flavio Montrucchio si gode il meritato successo di “Primo appuntamento”, il programma campione di ascolti di Real Time che quest’anno ha registrato un incremento di share del 44% rispetto alla precedente edizione. Un successo che, diciamolo tutto, è merito dell’ex vincitore del Grande Fratello 2 che è pronto dopo l’estate a tuffarsi in una nuova avventura: quella di “Bake Off – All Stars Battle”, il cooking show che vedrà sfidarsi dietro ai fornelli i dodici migliori concorrenti delle precedenti edizioni di “Bake Off Italia”. Prima però di tuffarsi nuovamente nel lavoro, Flavio è partito per le vacanze estive in compagnia della moglie Alessia Mancini e dei figli Mya e Orlando con destinazione le coste italiane.

Flavio Montrucchio: “Discovery? Ho fatto la scelta giusta”

Il conduttore e attore si è raccontato in una lunghissima intervista a Il Fatto Quotidiano commentando il successo di “Primo Appuntamento” e il suo passaggio dalla Rai e Discovery. “Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta. Non nego che è stato anche un discorso di opportunità che si sono aperte in Discovery e che ho colto al volo” – ha dichiarato Montrucchio, che non ha nascosto: “in Rai era sempre più difficile avere spazi di anno in anno, nonostante abbia fatto molta esperienza come conduttore e attore. Poi c’è stato il momento in cui ho capito che c’erano opportunità importanti, anche affini al mio percorso artistico in Real Time e ho accettato la sfida di ‘Primo appuntamento'”. Il programma è stato un grandissimo successo, che Montrucchio ha spiegato così: “il tema dell’amore è quello principe e viene trattato con leggerezza, qualità e senza filtri. Mi ha colpito molto il fatto che le persone si siano presentate all’appuntamento al buio con la chiara intenzione e speranza di trovare l’amore vero”. Automatico chiedergli come è andato il suo “primo appuntamento” con Alessia Mancini: “Direi benissimo. Ho fatto centro subito!”.

Flavio Montrucchio: dal Grande Fratello ad essere un’icona gay

Non tutti ricordano che Flavio Montrucchio nel 2001 ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello. Da allora di tempo né è passato e tante cose sono cambiate. “Per me sono passati diciotto anni ed è un ricordo molto felice ma anche abbastanza lontano. Non faccio grandi paragoni del format tra ieri e oggi” – ha detto l’attore e conduttore, che parlando del format ha precisato: “penso solo che se continuano a proporlo vuol dire che è ancora vincente. Sono passati tanti anni dalla prima edizione però nel bene o nel male ha avuto la forza di adeguarsi ai tempi che corrono”. Il successo di oggi va quasi sempre pari passo con i social dove Flavio è approdato da pochissimo tempo essendo un anti-social: “sono timido di natura e pensavo fosse solo una moda del momento. Per questo ne sono rimasto sempre fuori. Poi ad un certo punto con l’avventura in Discovery da un anno, ho deciso di adattarmi alla modernità e di iscrivermi sui social”. Anche sui social è molto seguito, anche dal pubblico maschile che non disdegna di fargli complimenti al punto di considerarlo una icona gay: “non saprei dirti se sono diventato una icona gay, in fondo non sono che una piccola goccia in mezzo al mare dei social”. Parlando del futuro, oltre alla conduzione di “Bake Off – All Stars Battle”, Montrucchio ha tante altre idee: “ho più idee che sogni. Speriamo bene. E’ un format che si basa sempre sulle relazioni umane, perché senza non sappiamo stare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA