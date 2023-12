Flavio Montrucchio/ “Me la cavo in cucina ma Alessia Mancini è più brava, il mio piatto preferito…”

Flavio Montrucchio è stato ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia e per l’occasione ha presentato il suo ultimo programma, che andrà in onda oggi su Rai Due a mezzogiorno, leggasi Cook 40, game show culinario giunto alla sua terza edizione (le precedenti due erano condotte da Alessandro Greco). “Sarà un momento conviviale – spiega Flavio Montrucchio – cucinare è un momento in cui si lascia andare, diventa casalingo, entra in confidenza, si perdono quelle sovrastrutture che uno ha professionalmente, è l’occasione per metterci a nostro agio, prepariamo 3 piatti, un pranzo completo in 40 minuti, analizziamo le sue conoscenze alimentari, abitudini, cosa mangia e non, e poi ripercorriamo alcune tappe della loro vita”.

Ma come se la cava Flavio Montrucchio in cucina? “Me la cavo abbastanza bene in cucina – spiega – mia moglie (Alessia Mancini ndr) se la cava meglio di me”. E ancora: “Ho un bel rapporto col cibo, la mia famiglia aveva un negozio di alimentari, nonni erano contadini, ho vissuto in mezzo agli ingredienti della terra, sono una buona forchetta”. Chiusura culinaria dedicata al suo piatto preferito?: “Il vitello tonnato che poi per il periodo natalizio è perfetto”. Flavio Montrucchio ha parlato anche di Sanremo: “A me piace molto perchè mi piace cantare, in questi anni Amadeus ha dimostrato di rendere un evento parte integrante della vita di tutti”.











