Flavio Parenti, chi è e carriera/ Dal teatro al cinema, al successo di Tancredi ne Il Paradiso delle Signore

Flavio Parenti, chi è e carriera: i debutti a teatro e in televisione

Flavio Parenti si racconterà oggi pomeriggio ai microfoni di Caterina Balivo, nella nuova puntata de La volta buona in onda come sempre su Rai 1. L’attore, dal 2022 celebre volto de Il Paradiso delle Signore nei panni di Tancredi, sin da giovanissimo ha inseguito il sogno di lavorare nel mondo del cinema e della tv. Nato a Parigi, classe 1979, ha frequentato il liceo in Francia tra il 1993 e il 1999 per poi frequentare la scuola del Teatro Stabile di Genova e, da lì, spiccare il volo nel mondo della recitazione.

Inizialmente arriva il debutto a teatro, datato 2002, in Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht. Negli anni successivi sono poi arrivati i primi lavori televisivi, come l’apparizione nella sit-com di Italia 1 Camera Café, la miniserie TV Eravamo solo mille e il grande successo in Un medico in famiglia. Sul piccolo schermo ha inoltre recitato in Un matrimonio, fiction di Pupi Avati nel 2013, cui hanno fatto seguito la serie TV Leonardo su Rai1 e il debutto a Il Paradiso delle Signore.

Flavio Parenti e la carriera al cinema: l’incontro con i più grandi registi

Ma il successo di Flavio Parenti è meritevole di attenzione anche sul grande schermo. Il debutto dell’attore al cinema è avvenuto nel film del 2008 Parlami d’amore, diretto da Silvio Muccino. Nello stesso anno ha anche recitato in Colpo d’occhio di Sergio Rubini e Il sangue dei vinti di Michele Soavi. Inoltre, nel 2009, ha ricevuto una prestigiosa candidatura al Festival del Cinema di Venezia nella sezione ‘Orizzonti’ per un trittico di film: Tris di donne e abiti nuziali di Vincenzo Terracciano, Io sono l’amore di Luca Guadagnino e Le ombre rosse di Citto Maselli.

La carriera di Flavio Parenti è ricca di lavori televisivi e cinematografici, ma anche di prestigiosi incontri con i più grandi del cinema. Nel 2012, per esempio, l’attore ha avuto l’occasione di recitare nel film di Woody Allen To Rome with Love.











