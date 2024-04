Flavio Parenti, chi è Tancredi de Il Paradiso delle Signore/ Dagli esordi in pubblicità al grande schermo

Flavio Parenti sarà ospite nel salotto de La volta buona di Caterina Balivo, per parlare della sua carriera e vita privata. L’attore è noto al grande pubblico per il ruolo di Tancredi nella soap italiana Il Paradiso delle Signore, con cui ha raggiunto il successo. Diamo uno sguardo più dettagliato alla vita dell’interprete.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 30 aprile: Tancredi sta per vendicarsi di Matilde ma...

Nasce il 19 maggio 1979 a Parigi, e frequenta il liceo presso il Centre international de Valbonne. Trasferitosi in Italia, comincia a coltivare la sua passione per il cinema e si iscrive al Teatro Stabile di Genova ottenendo l’attestato di attore. Esordisce nel campo delle pubblicità, per poi approdare a teatro con lo spettacolo Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht. Successivamente approda su piccolo schermo con la sit-com Camera Café, ma il vero successo arriva con Un Medico in Famiglia 5, dove interpreta il ruolo di Boris. Nel 2008, Parenti approda al cinema con Parlami d’amore, per poi entrare nel cast di To Rome with Love, film diretto da Woody Allen. In seguito recita anche in note serie televisive quali: Distretto di Polizia, Don Matteo, Provaci ancora prof!, Che Dio ci aiuti e Non dirlo al mio capo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 26 aprile: Marcello cerca di incastrare Umberto

Flavio Parenti chi è: vita privata dell’attore di Il Paradiso delle Signore

Nella vita privata Flavio Parenti è sposato con la collega Eleonora Albrecht, conosciuta sul set di Distretto di Polizia: “Ci siamo conosciuti più di dieci anni fa. Ci siamo incontrati e il giorno dopo stavamo insieme” aveva dichiarato l’attore a Vieni da me. La coppia sta insieme da anni e, nel 2017, ha dato alla luce la figlia Elettra di cui in una vecchia intervista l’attore dichiara: “Non c’è niente di più bello che occuparsi di una bambina appena nata.”

E ancora: “Cambiarla, cullarla, farle il bagnetto, vedere che lei si gira verso di me quando le parlo, scrutare tutte le facce che fa…I bambini piccoli sono un miracolo. Ogni minuto che passo lontano da Elettra mi sembra un minuto perduto”.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 24 aprile: Marcello sospetta di Umberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA