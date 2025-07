Flavio, tentatore Temptation Island: lui ha scelto. Una fidanzata si perde nei suoi occhi e scoppia il caos nel villaggio.

Dopo la prima puntata di Temptation Island 2025 non si parla d’altro che di Flavio Ubirti, tentatore che ha lasciato tutti senza parole dopo aver fatto il suo esordio nel programma. Il single è bellissimo, non a caso di lavoro fa il modello mentre parallelamente sogna di diventare un calciatore. Ed è così che durante la puntata di giovedì 3 luglio, il bel 24enne si è fatto notare proprio da tutte, che lo avrebbero scelto come ‘il preferito’ per entrare nel villaggio delle fidanzate.

A fare scalpore nelle ultime ore è un rumor di Lorenzo Pugnaloni, il quale sul suo profilo Instagram ha scritto queste parole: “Attenzione a Flavio, si legherà nel corso delle puntate ad una fidanzata in particolare. E l’epilogo? Vabbè non dico altro“. Pare dunque che il bel tentatore non riuscirà a trattenersi nel corso delle puntate, ma la domanda sorge spontanea: chi sarà la prescelta? Noi un dubbio lo abbiamo, e anche bello forte!

Temptation Island 2025, chi è la fidanzata di cui si è innamorato Flavio? Un sospetto

Durante la puntata di ieri sera 3 luglio 2025, Flavio ha steso tutte. Ma letteralmente tutte! Eppure ce n’è una che ha lasciato senza parole anche lui: “Denise è la donna che mi ha colpito di più al primo sguardo“, ha detto a Filippo Bisciglia nel momento in cui il conduttore ha tastato il terreno per capire se anche lui avesse un interesse particolare per una ragazza nel reality. Di conseguenza non viene difficile pensare che nel corso del programma Flavio potrebbe legarsi proprio a Denise e che il suo fidanzato potrebbe avere una reazione non proprio tranquilla.