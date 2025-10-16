Il trono di Flavio Ubirti non convince affatto il pubblico di Uomini e Donne che non risparmia critiche al tronista non considerandolo adatto al ruolo.

Dall’inizio del percorso sul trono di Uomini e Donne di Flavio Ubirti è trascorso quasi un mese ma, ad oggi, il tronista continua a non convincere il pubblico che non ritiene adatto al ruolo l’ex tentatore di Temptation Island 2025. Accolto con grande entusiasmo sia dai vari protagonisti di Uomini e Donne che dal popolo del web che sperava di vederlo sul trono, Flavio, finora, non è riuscito a trasmettere le emozioni che i telespettatori si aspettavano.

Nonostante sia uscito con diverse corteggiatrici, compresa Sara Gaudenzi che, poi, è salita sul trono, Flavio non solo non ha regalato il primo bacio al pubblico ma non èpriuscito ad instaurare con nessuna delle ragazze un rapporto più profondo al punto da aver chiesto alla redazione di far arrivare nuove ragazze.

Le critiche del web per Flavio Ubirti: perché non piace come tronista di Uomini e Donne

“Mi fa tenerezza, non è proprio adatto a stare lì dentro. Ma come gli è venuto di metterlo sul trono”, chiede una ragazza sui social non considerando Flavio adatto al ruolo di tronista per il suo carattere pacato e tranquillo. “Il trono giovani non mi dà niente”, aggiunge un altro utente.

Insomma, il pubblico ha già bocciato il tronista Flavio il cui percorso sul trono si sta rivelando un flop. Anche su Cristiana, tuttavia, non mancano le critiche. Dopo un’ottima partenza, a detta del pubblico, Cristiana sta tirando fuori tutte le fragilità e paure legate anche ai suoi 22 anni non riuscendo a tenere testa anche al carattere forte dei suoi corteggiatori. Ad oggi, dunque, il pubblico spera di poter ricevere più emozioni dal trono di Sara.