Flavio Ubirti bacia Nicole Belloni a Uomini e donne ma poi si sbilancia nei confronti di un'altra corteggiatrice.

Il trono di Flavio Ubirti è ormai entrato nel vivo e dopo aver aspettato prima di dare un bacio o di sbilanciarsi, il tronista ha deciso di non nascondersi più e di esprimere senza filtri ciò che effettivamente prova nei confronti delle corteggiatrici che sta conoscendo. Deciso ad uscire dal programma con una ragazza con cui poter costruire una storia importante, Flavio ha cercato di conoscere più ragazze prima di dedicarsi ad una corteggiatrice in particolare.

Le corteggiatrici che, più di tutte, hanno conquistato le sue attenzioni sono sicuramente Nicole Belloni e Martina Cardamone e proprio con loro ci sono stati sviluppi importanti nella registrazione di Uomini e Donne del 4 novembre 2025. Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Flavio ha deciso di esporsi lanciando un messaggio alle stesse corteggiatrici.

Flavio Ubirti: ecco chi è la sua preferita a Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e donne del 4 novembre 2025, Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato dell’esterna fatta da Flavio Ubirti e Nicole Belloni. Tra i due è scattato anche il bacio ma in studio, poi, il tronista spiazza svelando il nome della sua corteggiatrice preferita. Flavio, infatti, ammette che finora Martina Cardamone ha quel “quid” in più che lo spinge verso di lei.

Flavio, così, si sbilancia nei confronti di Martina con cui, sin dalla prima esterna, è nato un feeling speciale. Nel corso della registrazione, poi, c’è stata anche una lite tra Angela e un’altra corteggiatrice con Angela che ha poi dichiarato di volersi eliminare. Il percorso di Flavio, dunque, continua ad essere molto lineare: il tronista sta continuando a conoscere le corteggiatrici per le quali ha provato, subito, un interesse maggiore e che, finore, gli stanno dando sensazioni positive. La scelta, tuttavia, ad oggi, appare ancora lontana.

