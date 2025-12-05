L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela perché si è autoeliminata e cosa ha fatto Flavio Ubirti dopo il suo addio.

Flavio Ubirti sta conoscendo Nicole e Martina con cui ci sono stati diversi baci e per le quali prova un interesse forte che gli sta creando diversi dubbi in vista di una scelta. Tra le corteggiatrici di Flavio, tuttavia, c’era anche Angela con la quale sembrava potesse nascere un feeling speciale, ma con la quale, il rapporto si è raffreddato sempre di più fino a portare Angela ad autoeliminarsi. Di fronte ai baci e alle parole di Flavio con Nicole e Martina, Angela ha capito che non avrebbe mai conquistato il cuore di Flavio decidendo così di tornare a casa.

Dopo essersi autoeliminato, Angela ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, nell’ultima puntata del format Casa Lollo 3 svelando di non essere mai stata cercata da Flavio dopo la sua decisione di non tornare più in trasmissione. Angela, inoltre, ha spiegato che, pur considerando Flavio un bravo ragazzo, ritiene che sia incompatibile con lei caratterialmente.

Angela e le parole per Nicole e Martina, corteggiatrici di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Angela è arrivata nello studio di Uomini e Donne due mesi fa quando il percorso di Flavio Ubirti, sia con Martina che con Nicole, era già avviato. L’ex corteggiatrice non nasconde di essersi sentita spesso un’estranea e di non aver vissuto serenamente l’avventura. Ad oggi, tuttavia, ritiene che sia stato giusto andare via così come è stata giusta la scelta di Flavio di non cercarla.

Sulla futura scelta del tronista, Angela ammette di non fare il tifo per nessuna delle due corteggiatrici considerando sia Martina che Nicole molto prese augurando, così, al tronista di fare una scelta di cuore. Ad oggi, dunque, la scelta di Flavio avverrà proprio tra Nicole e Martina e da entrambe, probabilmente, salvo clamorosi colpi di scena, arriverà un sì come risposta.

