Tutto su Flavio Ubirti, il nuovo tronista di Uomini e Donne: grande attesa tra il pubblico, così ha conquistato la poltrona rossa.

Dopo rumors e indiscrezioni varie, il giorno di Flavio Ubirti, nuovo tronista di Uomini e Donne, è arrivato. L’ex tentatore di Temptation Island 2025, come hanno ampiamente anticipato i vari esperti come Lorenzo Pugnaloni, è pronto a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi dopo aver fatto girare la testa non solo alle fidanzate di Temptation ma anche all’enorme pubblico del programma condotto da Filippo Bisciglia. 24 anni, alto, muscoloso e con uno sguardo profondo, Flavio Ubirti spera di trovare la donna della sua vita sul trono che, in passato, ha portato fortuna a diversi single.

Originario di Figline Valdarno, provincia di Firenze, ha un passato calcistico di primo livello grazie alla presenza in squadre come l’Arezzo e la Nazionale Under 17 e proprio dalla sua ex squadra che ha annunciato il suo addio al calcio è arrivato il primo spoiler sulla sua presenza sul trono.

Flavio Ubirti: che tipo di donna cerca il tronista di Uomini e donne

Durante l’avventura da tentatore di Temptation Island 2025, Flavio Ubirti ha sfoggiato una grande maturità che è stata particolarmente apprezzata da Denise, l’ex fidanzata di Marco a cui si è avvicinato nel villaggio. Legato a valori della famiglia, vuole costruirsi un futuro stabile e, come tronista, potrebbe trovare la donna giusta con cui cominciare a costruire una storia importante, ma che tipo di donna cerca?

Tra le tante fidanzate di Temptation Island 2025, Flavio ha svelato a Filippo Bisciglia che avrebbe sicuramente scelto Denise. Quest’ultima l’ha colpito per lo sguardo profondo, glaciale e penetrante e per l’indiscutibile bellezza oltre all’eleganza nei modi e nell’atteggiamento. Flavio, dunque, cerca una donna bella, sicura di sé, elegante ma al tempo stesso sensuale? Lo scopriremo nel corso del trono. Per ora, il web approva la scelta della redazione di Uomini e Donne sperando di assistere ad un trono bello, emozionante e avvincente come quello di Martina De Ioannon, a sua volta proveniente proprio da Temptation.

