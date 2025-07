Tutto quello che c'è da sapere su Flavio Ubirti, tentatore di Denise a Temptation Island 2025 con cui il feeling cresce sempre di più.

Tra i tentatori che, sin dalla prima puntata di Temptation Island 2025 ha conquistato le attenzioni delle fidanzate e del pubblico spicca sicuramente Flavio Ubirti che, sin dal giorno della presentazione, ha fatto colpo su tutte le fidanzate che lo avrebbero scelto come tentatore con cui trascorrere i ventuno giorni all’interno del villaggio. Flavio, a sua volta, è stato invece colpito da Denise, fidanzata da quattro anni con Marco e con cui ha cominciato una conoscenza nel corso della seconda puntata.

Il 24enne toscano che ha cominciato ad intraprendere la carriera da calciatore per poi iniziare a lavorare anche come modello, oltre ad aver colpito Denise per la sua bellezza, ha lasciato il segno anche per i suoi discorsi. I due, nel corso della seconda puntata, hanno trascorso diverso tempo insieme e la loro vicinanza ha infastidito Marco che, di fronte alle immagini, non ha nascosto la propria gelosia.

Flavio Ubirti e Denise sempre più vicini a Temptation Island 2025: Marco pronto a chiedere il falò

Tra una chiacchierata e l’altra, tra una canzone al karaoke e una serata di festa, Flavio Ubirti, considerato in pole position anche per il trono della prossima stagione di Uomini e Donne, e Denise si stanno conoscendo, ma anche confidando. Il tentatore, infatti, ha confessato a Denise di essere stato colpito da lei e di aver detto a Filippo Bisciglia che, tra tutte le fidanzate, avrebbe scelto proprio lei. Denise, invece, confidandosi con le altre fidanzate, ha ammesso di fare fatica a credere che abbia realmente solo 24 anni.

Il feeling tra il tentatore e Denise crescerà anche nel corso della terza puntata di Temptation Island 2025. Dalle poche immagini svelate dal video spoiler, infatti, tra i due ci saranno abbracci e sorrisi complici. E non solo: sarà soprattutto una bachata sensuale ballata dai due in costume da bagno, e mostrata a Marco nel capanno, a far scatenare la furia del fidanzato. Di fronte a queste immagini, Marco non riuscirà a trattenere la rabbia al punto da parlare, per la prima volta, anche di falò (dopo aver lanciato in aria un tavolo).