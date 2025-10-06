Tutto su Flavio Ubirti, tronista di Uomini e Donne che non convince le corteggiatrici Sara e Mihaela.

Flavio Ubirti, sin dal giorno della presentazione come tronista, ha colpito il pubblico di Uomini e donne e non solo. Non c’è puntata, infatti, in cui Tina Cipollari non sottolinei l’evidente bellezza del tronista che è stato definito un “bel vedere” anche da Agnese De Pasquale. Il 24enne ex calciatore si è subito messo in mostra non solo per la bellezza ma anche per l’educazione e l’atteggiamento pacato che aveva sfoggiato anche durante la sua precedente esperienza da tentatore di Temptation Island 2025 dove aveva legato in modo particolare con Denise che, più volte, aveva sottolineato la sua maturità nonostante la giovane età.

Chi è Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Uomini e Donne/ Dall'esterna con Flavio Ubirti al trono

Non tutti, però, sembrano apprezzare la sua educazione e pacatezza. Tra le corteggiatrici, infatti, c’è anche chi pensa che sia troppo “moscio”. Dopo le critiche di Sara, infatti, arrivano anche quelle di Mihaela, un’altra corteggiatrice.

Sara e Mihaela contro Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre 2025, Flavio Ubirti torna al centro dello studio per raccontare i dettagli delle sue ultime esterne. Dopo essere stato criticato da Sara Gaudenzi, Flavio ha deciso di uscire proprio con lei portandole un caffè e un cuscino per aiutarla a non addormentarsi.

Gloria Nicoletti: chi è la dama di Uomini e Donne/ Dalle lacrime per Guido Ricci a quelle per Francesco S.

In studio, tuttavia, anche Mihaela, l’altra ragazza con cui è uscito in esterna il tronista, critica Flavio sottolineando il suo atteggiamento troppo pacato. Tuttavia, rispetto a Sara, Mihaela più decisa a conoscere il tronista che poi decide di ballare proprio con lei in studio.